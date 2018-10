A fehérvári Városgondnokság megkezdte a fényfüzérek felszerelését

A Városgondnokság – bár még csak október van – már elkezdte szerelni az adventi fényeket Székesfehérváron.

Jelenleg a Palotai kapu téren és a Liszt Ferenc utcában dolgoznak a szakemberek, hogy advent első hétvégéjére mindenhova kikerülhessenek a fények. Tavaly is nagyon sok elismerést kapott a díszkivilágítás, ráadásul idén több új helyszínre is kerülnek adventi fények Székesfehérváron.

Vörös Tamás, a Városgondnokság rendezvény-műszaki csoportjának vezetője elmondta, hogy minden nagyvárosban elkezdődik már októberben az ünnepi fények szerelése. Székesfehérváron is évről-évre egyre teljesebb az adventi díszkivilágítás, amely segít ráhangolódni az ünnepre. Kiemelte, hogy a Városgondnokság ebben az évben is beszerzett új, energiatakarékos fényeket. „Sok új helyre is szerelünk fényeket. Idén adventre az Oskola utcában, a Kossuth-udvarban, az Órajátéknál, valamint a megújult Országzászló téren és a Távírda utcában is lesz ünnepi díszkivilágítás, továbbá a Vasútállomás előtti térre is helyezünk ki adventi fényfüzéreket – díszeket.”

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Mintegy három kilométernyi elektromos kábelt kell felszerelnie a következő hetekben a Városgondnokság villanyszerelőinek és a hét kilométert is eléri a fényfüzérek hossza. Vörös Tamás elmondta, hogy az elmúlt években nagy sikernek örvendő fényinstallációk idén is kikerülnek a Belvárosba.

Vezető képünk illusztráció/archív felvétel