A fehérvári kisvonat fényvonattá lényegül át az ünnepekre

Második éve már, hogy a kis­vonat az adventi időszakban is életre kel, nem csak nyáron örvendezteti meg az utazóközönséget. De vajon a vonatrajongók tudják-e, hány lóerős, milyen hosszú és hogy hol gyártották ezt a szépséget? A fényvonat az adventi hétvégéken péntek és vasárnap között meghatározott időpontokban indul.

Télen fényvonatként, nyáron pedig városi kisvonatként rója a köröket a gyerekek, családok, turisták nagy örömére a kis járgány Székesfehérváron. Mintha meséből lépett volna elő, olyan színes és izgalmas élménnyel örvendezteti meg az utasokat a fehérvári mozdony, amelyről kevesen tudják, hogy magyar gyártmány. Tulajdonosa a tatai Zink Ferenc, aki immáron huszonegyedik éve „vonatozik”. Tizenkét járműve szerte az országban – Tatán, Győrött, Egerben, Vácon, Pápán és Székesfehérváron – szállítja a városnéző körútra indulókat. A szerelvényeket maga gyártja, így a fehérvári is magyar szerelőműhelyben készült.

Sok mindent mesélt róla: – A fehérvári kisvonat mozdonya Nissan Terrano terepjáróra épült, a motorja egy 2,7-es, 125 lóerős dízel – sorolja Ferenc. Igazán erős kis járgányról beszélhetünk tehát, amely az első mozdonyban ülő két fővel együtt összesen 58 fő szállítására alkalmas. A 17 és fél méter hosszú vonatocska 190 centi széles és a kéménynél 230 centiméter magas. Sínen futó társainál persze jóval szerényebb paraméterekkel bír, de éppen ez az előnye: szépen elfér a fehérvári belváros kicsi macskaköves utcáin úgy, hogy közben még a járókelőket sem zavarja. Fékrendszere is igen stabil és jó: kétkörös légfék és rugóerő-tárolós rögzítőfék gondoskodik a biztonságról – no meg persze az is, hogy maximális sebessége óránként 25 kilométer. Viszonylag új vonat ez: 2016-ban gyártották, és még csak 50 ezer kilométer van benne. – Ez annyit mindenképpen jelent – emelte ki Zink Ferenc –, hogy még akár több évtizedig is elvonatozhatnak vele a fehérváriak.