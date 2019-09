A fehérvári identitás erősítését is elősegítő programok, tevékenységek valósulhatnak meg

Egy uniós pályázat kapcsán tartott hétfői sajtótájékoztatón az Alba Regia Helyi Közösség Helyi Akciócsoport elnöke, Zugor Zsuzsanna elmondta: a pályázat egyik része infrastrukturális, s a Bartók tér felújítását célozza, a másik pedig tartalmi jellegű.

Utóbbi megvalósítását koordinálja az akciócsoport, amelyhez 44 pályázat érkezett, s abból eddig 17 rendelkezik támogatói dokumentummal, vagyis ennyien valósíthatják meg programjaikat. Ezek hozzájárulhatnak a fehérvári identitás erősítéséhez s a közösségi szerep kibontakoztatásához is. A szervezetek vállalásai között szerepel például népi játszóház rendezése, kertmozi-

szolgáltatás, családi nap szervezése. Ezek jelenleg közel 145 millió forintból valósulhatnak meg.

Cser-Palkovics András polgármester a sajtótájékoztatón még hozzátette: izgalmas pályázatról van szó,

mert egyszerre tesz lehetővé infrastrukturális fejlesztést, illetve vonja be a civileket. A kettő a közösségépítésen keresztül kötődik össze. A Bartók teret intimebb kulturális jellegű térré szeretnék alakítani. A civilek támogatásáról nem az önkormányzat döntött, ám véleményt nyilváníthatott.

Valóban igen érdekesnek tűnnek a vállalt programok, amelyekhez eszközfejlesztés is társulhat – mondta a polgármester.

Vezető képünkön Zugor Zsuzsanna, archív felvétel