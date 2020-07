A fehérvári fizetőssé vált parkolók hoppon maradói a kisvállalkozók

A lakók nézőpontjából nézve úgy tűnik, beválik az önkormányzat azon döntése, amely a belváros és a vasút között bővítette a város fizetőövezetes parkolóinak mennyiségét. De hogy fest mindez a kisvállalkozók szemszögéből?

Felkereste lapunkat egy olvasónk, Müller-Gányási Tímea kozmetikus. Saját üzlethelyisége van egy négyemeletes alján a Lövöldén, közel az ottani dupla nagyáruházhoz.

– Csak ebben a néhány lépcsőházban húszan dolgozunk. Vannak itt körmösök, fodrászok, kozmetika. A másik két háztömbben nemkülönben – mutatott végig Tímea a kisvállalkozók üzleteitől hemzsegő területen.

Tudja, hogy lakossági kérés volt sok helyütt a fizetős zónába vonás, de úgy értesült, egyes lakóknak mégis problémát szült a helyzet.

– Itt nagyon sokan vannak úgy, hogy a férjnek céges a kocsija, a feleségé saját, mindkettőre nem válthatnak ki 5 ezer forintos bérletet – jegyezte meg.

Valóban, bár az alapszabály szerint egy lakcímre két lakossági parkolóbérlet igényelhető, nem így van ez céges autó esetén, ilyen esetekben összesen csak egy.

Fenyves Balázs, a városgondnokság parkolási csoportvezetője ezt megerősítette lapunknak.

– Aki abban a szerencsés helyzetben van, hogy magán­autót is fenn tud tartani, és még a munkaadója is biztosít számára céges gépjárművet magánhasználatra, hazajárásra, annak el kell döntenie, hogy melyik autóra vált ki kedvezményes lakossági bérletet – mondta.

A fenti példánál maradva, ha egy házaspár egyik autója céges, másik saját, arra is ez áll.

De menjünk vissza a szalonba!

– Én itt tulajdonos vagyok, húsz éve itt dolgozom, az üzletemnél szeretnék parkolni. Pláne azért is, mert több hasműtétem volt, nem tudok cipekedni – mondta Tímea. – Már 18-20 éve garázsból üzletté lettek nyilvánítva ezek a helyiségek. Arról nem is beszélve, hogy annak idején az átminősítésre szóló engedélyt a tulajdonosok csak úgy kaphatták meg, ha kifizettek 1,2 millió forintot: kötelező volt parkoló­helyeket vásárolni itt a ház előtt, egyet saját részre, egyet a vendégnek. Most akkor hol van a parkoló? – érvelt.

– Ez az évi 200 ezer forint számunkra megfizethetetlen, több mint egy hónapig kellene itt azért dolgoznia mindenkinek, hogy tudjunk egy bérletet venni. Rengetegen vidékről járnak be ide dolgozni, én is a város túloldaláról, sokan hozzák-viszik a gyerekeket is, nem megoldható, hogy mondjuk két átszállással, busszal utazzanak. Én legtöbbször este fél 9 után zárom az üzletemet, télen, sötétben nem mernék elindulni gyalog az éjszakába a napi bevételemmel. Nem bérlő vagyok, mi az, hogy nem állhatok meg a saját tulajdonom előtt? Kifizetem a súlyadót, az iparűzési adót, mit kapok cserébe? Ennyit se, hogy le tudjak parkolni? – fogalmazott.

Tímea kifejtette, ő és a vele egy cipőben járók aláírásgyűjtésbe kezdenek, szeretnének érvényt szerezni az érdekeiknek. Elmondása szerint, hasonló üzletekben, ahol már megszokott, hogy a fizetős parkolózónában vannak, ha ellenőrt látnak, legott telefont ragadnak, hogy jegyet vegyenek – egy kicsi időre szólót… Bérletet ők sem vesznek. Tímea szerint ez senkinek sem előnyös. A negyedárú bérletet elfogadhatónak tartaná, ahogy azt is, ha a II. övezetből (sárga színnel szokás jelölni) a III. övezetbe (kék) kerülne át a terület, hiszen ott jóval kisebbek a fizetendő díjak. Jelenleg ahhoz, hogy az üzlete előtt parkolhasson évi 200, vagy havi 20 ezer forintot kellene fizetnie. Most az említett Budai úti nagyáruházak parkolóját használja, de:

– Egyre többen pedzegetik, hogy ott sorompós parkolás lesz… – vetette föl.

Apropó, kék zóna! A közgyűlés múlt heti döntése értelmében a júliustól fizetőssé lett, s a II. (sárga) zónába került Deák Ferenc utca Budai út és a Horvát István utca közötti része – augusztus 1-jétől! – átkerül a III. (kék) zónába.

Fenyves Balázs parkolási csoportvezető mind a céges autós kérdésben, mind a kisvállalkozókat érintő ügyben úgy nyilatkozott, ilyen esetekben fel szokták hívni ügyfeleik figyelmét arra, hogy ne a havi 20 ezer forintért kapható összzónás, hanem a gyűjtőparkolókba (a III. zóna parkolói) váltsanak ki bérletet, az jóval olcsóbb: fehérváriaknak évi 20 ezer forint, másoknak 40 ezer.