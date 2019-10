A fehér szőlők java már borrá vált a pincékben, a kékek még pár napot kint alszanak

Egy utolsó nagy nekifutás kell már csak, és véget ér a 2019-es szüret Fejér valamennyi szőlőtermelői vidékén.

Igazán kellemes év volt az idei, nem volt hosszan tartó forróság és elnyúló lehűlés sem, így nagyjából tervezhető volt a szőlő növényvédelme is. A csapadékeloszlás is egyenletesnek mondható szinte mindenhol. Közeleg a szüret vége, de konkrét eredményekről még nem lehet beszámolni, ugyanis a termelők által leadott mennyiségi és minőségi mutatók egy nagy központi adathalmazba futnak be, ahonnan majd később érkezik meg a végleges, hivatalos álláspont a 2019-es szüretet illetően. A történelmi borvidékek szokták adni az alapot a megyei körképhez, ám a valósághoz hozzátartozik, hogy a megye más tájain, akár a déli részein is vannak gyönyörű szőlőskertek, ahol kiváló borok készülnek!

A körkérdés alapján úgy tűnik, jók a savak és szépek az illatok

Mór

A Móri borvidék hegyközségének elnöke, Varga Máté elmondta: – Nálunk a területek 90 százaléka megszabadult a terhétől, az üzemi szőlők szépek és egészségesek voltak. Aki nem figyelt eléggé oda a növényvédelemre, annál azért lehettek problémák, ám ez inkább a kisüzemi, háztáji szőlőkben volt tapasztalható. Az évjáratban a mennyiség egy jó átlagosnak tekinthető, míg a minőség vonatkozásában van némi eltérés, ugyanis a savak és az illatok a tavalyi évjárathoz képest élénkebbek. Emiatt ki lehet jelenteni, hogy a minőség a tavalyit felülmúlja. Szép borok készülnek a hordókban, sőt már készültek is a borvidéken.

Etyek

A szőlő java része – egy-két tételtől eltekintve – már a pincékben van Etyeken is, ahol a legszebb, legizgalmasabb pezsgőalapanyagok készülnek az országban. Az idei meleg, napsütéses, vibráló nyár épp elég csapadékot adott ahhoz, hogy jó minőségű borok születhessenek 2019-ben is – mondta el a Fejér Megyei Hírlapnak Laczkó Gábor, az Etyeki Hegyközség elnöke, hozzátéve, hogy a teljes képet természetesen még nem látják. Csak pillanatképekből tudnak következtetni arra, milyen izgalmas tételeket ad nekünk ez az évjárat. – Mivel Etyeken fontos a pezsgő, ezért elsősorban arról beszélnék: jó savtartalmú, zamatos alapok születtek eddig. Az eddig kóstolt újborok pedig igazán gyümölcsösek, érettek, jó savszerkezetük van. Nagyon izgalmas tételeket várhatunk tehát ettől az évjárattól!

Velence

A pákozdi Lics Balázs 35 hektáron termeszt szőlőt a Velencei-tó mellett, és elégedett az idei évvel. Mint elmondta: – Jó termésátlagok születtek, hasonlóan jó minőséggel párosulva. Augusztus közepe óta szüretelünk, különböző fajtákat. A cukrok és a savak is kiválóak, utóbbira talán az a magyarázat, hogy hűvösek voltak a nyári éjszakák. A növényvédelemmel nem volt gond, és már csak a cabernet sauvignon van kint a tőkéken. Tehát még hátravannak a szüret utolsó mozzanatai, de bármilyen sok is a szőlészek, illetve borászok feladata ilyenkor, sajnos a bürokráciára is figyelmet kell fordítani. Nem elég szőlőt termelni és szüretelni. A betakarítás után 8 napon belül be kell nyújtani a szőlőszármazási kérelmeket a területileg illetékes hegyközség felé, de legkésőbb november 30-ig.

Szigorú szabályok

Amikor bekerül a pincébe a must, olyankor – ha szükség van rá – elvégezhető a mustfok emelése, ám ennek is szigorú szabályai vannak. A javítást is be kell jelenteni, ha hivatalosan akar eljárni a gazda. Csak kristálycukorral végezhető a javítás, és csak másfél térfogatszázalékkal lehet emelni az alkoholfokot. A literenként hozzáadott 17 gramm cukor emel egy alkoholfokot, ennek megfelelően maximum két és fél kiló „kristályosított napfényt” lehet hozzáadni a musthoz hektoliterenként. Ezek a szabályok kifejezetten azokat érintik, akik forgalmi borokat készítenek. Aki csak a maga, a családja, illetve a barátai örömére készít bort, annak nem ilyen szigorú a szabályozás. Ám a származási kérelmeket mindenkinek igényelni kell a fent jelölt időpontokban, akkor is, ha eladásra és akkor is, ha saját fogyasztásra termelte a gazda a szőlőt. Akinek nem volt szerencséje vagy rossz növényvédelmi technológiát alkalmazott és nem termelt semmit, tehát ha nullakilónyi szőlő termett az adott területen, azt is be kell jelenteni, és meg is kell indokolni, hogy milyen okok húzódnak a dolog hátterében. Le kell írni, hogy jégkár, fagykár, vadkár vagy valamilyen szőlőbetegség okozta-e a terméskiesést. A legjobban a fogyasztók járnak, hiszen a fentiek szerint hamarosan kiváló minőségű borok várják őket a pincékben.