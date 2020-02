A falusi lét sem akadály a sokszínűség előtt, jó példa rá a Baracska Band

Összekapcsolták az új zenekar első fellépését és az iskolaigazgató köszöntését a faluházi ünnepségen. A Baracska Band az élő zene élményével ajándékozta meg a közösséget.

Ma már mindenünnen árad a kép, a szöveg, a zene, bár igaz, a muzsikát is valakik „élők” alkotják, játsszák valahol, s a technika továbbítja. Kolumbán Ottília községi háziorvos a legutóbbi választásokat követően alpolgármesterként folytatja közéleti tevékenységét az önkormányzati testületben – a harmadik ciklusban szolgálja közösségét. Ő hívta életre az Éppen péntek! Egyesületet, amelynek égisze alatt több „műfajban” is élénk civil szervezkedés történik. Sportolnak, sétálnak, kerékpároznak, futnak, énekelnek, legutóbb nyelvtanfolyamok is indultak a kezdeményezésére.

Becsüljük és engedjük érvényesülni képességeinket, értékeinket!

A doktornő régi álma volt egy zenekar megalakítása, de valamiképpen a hagyományos muzsika körül keres­gélt, s megjelentek a zenében jártas cigány zenészek és énekesek. Baracska Band néven mutatkoztak be a helyieknek, debütálásukat összekapcsolták a Kozma Ferenc Általános Iskola igazgatónőjének köszöntésével. Kárpáthegyi Józsefné Judit ugyan „csak” 1981-től, harminckilenc esztendeje tanít az iskolában, s 2007-től, tizenhárom éve vezeti az intézményt, ám kerek születésnapjához érkezett, ez alkalomból tisztelték meg oly sokan a faluházban. A dinamikus, fiatalos Kárpáthegyi Józsefné baracskai születésű, Válba vitte a szíve férjhezmenetelekor, ám nemcsak nem szakadt el bölcsőhelyétől, hanem gyermekek százait tanította Baracskán pályakezdete óta, azaz mégis próféta a saját hazájában.

Találkozókat tartanak a különböző felekezetű híveknek

A faluházban egy tűt nem lehetett leejteni a hétvégi ünnepségen, nem titok, az igazgatónő iránti szeretet megnyilvánulása mellett sokan nagyon kíváncsiak voltak, milyen is ez az élő falusi zenekar! Szőlősy Attila polgármester elmondta, hogy frissen választott vezetőként elsődleges célja testületével egyetemben a helyi kulturális élet gazdagítása. A faluházban színvonalas előadások voltak korábban is, hosszú évek óta működik az elismert dalkör, ezt kívánják tovább bővíteni egyéb kiscsoportos formációkkal – falun is igényesen kivitelezhető módon. A maguk örömére alakult újabb férfi és női kórus szakértő kórusvezetők irányításával, s a lélek gazdagítására ökumenikus órákat, találkozókat tartanak a különböző felekezetű híveknek, a kereszténység iránt történelmi érdeklődést tanúsító hallgatóságnak.

A Baracska Band útkeresésben van, a saját hangjukat most alakítják ki, mondták el a tagok. A roma zenészek ugyan klasszikus cigányzenekart alakítottak, de másféle zenét is játszanak – jazzes, popos, romantikus nosztalgiadalokat éppúgy, mint a tradicionális magyar nótát, cigányzenét. Hol négyen, hol hatan ülnek a hangszerek mögé, az énekes Suki Csaba minősített előadó, számos verseny előkelő helyezettje. Oláh József, művésznevén Szőmi, cimbalmos, hivatásos zenész, Bicskei Géza Füles tanítványa, muzsikusdinasztia tagja. Jeges Károly szintetizátoron játszott és énekelt az esten, Csorba Ferenc a dobok mögött ült. A baracskai származású két gitáros, Máté László és Máté Nándor testvérpár Vereben és Érden lakik, mégis jöttek a hívó szóra. Az alpolgármester asszony szokott stílusában a zene felemelő erejéről, s a lakóhely iránti tenni akarás összekapcsolódásáról szólt. Nem kell messzire menni sem a közösségi, sem a művészi élményért, csatlakozott Szőlősy Attila polgármester mondandójához a köszöntőjében. Ismerjük korlátainkat, de becsüljük és engedjük érvényesülni képességeinket, a bennünk rejlő értékeket, hangsúlyozta Kolumbán Ottília. A zenés bemutatkozás és a megtisztelő köszöntés a közösség ünnepi eseményévé vált.