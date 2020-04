A dunaújvárosi József Attila könyvtár is a virtuális térbe költözött

A járványhelyzet miatt a József Attila könyvtár március 17-től határozatlan ideig zárva tart. Késedelmi díjat nem számolnak fel, és a dokumentumok hosszabbítása sem szükséges. Rendezvényeik elmaradnak.

Bár most a könyvtár is határozatlan ideig zárva van, de virtuális kapuja nyitva áll! Honlapjukon, a Facebookon, a YouTube csatornájukon várják a látogatókat. Online szolgáltatásaik folyamatosan bővülő tartalmakkal jelennek meg. Lépjünk be a virtuális kapun, és ismerkedjünk meg – Tóth Éva intézményvezető segítségével – a könyvtár internetes arculatával. A főoldalon városi híreket, könyvajánlókat, évfordulós összeállításokat találhatunk. A könyvtári állományról szóló tájékoztatókatalógust folyamatosan építik, készülnek egy új integrált rendszer bevezetésére, s dolgoznak a háttérmunkákon (tesztelés, ellenőrzés, bibliográfiai javítások).

Helyismereti gyűjtemények

A Műelemzések adatbázisba irodalmi művekről szóló tanulmányokat, kritikákat dolgoznak fel. Az Intercisától Dunaújvárosig menüpont alatt a Helyismereti adatbázisban a városra vonatkozó irodalmat gyűjtötték össze. Várostörténeti kronológiát állítottak öszsze, a „Hírünk, nevünk messze száll” cím alatt a város híres szülötteiről találni anyagokat. A Képtárba intézmények, közterek, képzőművészeti alkotások képeit töltötték fel. Itt található a Dunaújvárosi Hírlap fotóarchívumának anyaga, a sportfotógyűjtemény és a Virtuális Múzeum városi ereklyéket megörökítő képanyaga is. A helyi újságok digitalizált oldalai 1951-től 2004-ig böngészhetőek. Dolgoznak a médiatáron, amin keresztül a helyi televízió 1985-2004 közötti digitalizált műsorai lesznek elérhetőek. Az adatbázis egyelőre még nem látható, bemutatását októberre tervezik.

Médiatár – feltöltés alatt

A gyermekeknek külön gyermekkönyvtári portált üzemeltetnek, emellett jelen vannak a közösségi médiában, a Facebookon, a Moly.hu portálon. A könyvtár honlapjára, Facebook-oldalára, YouTube csatornájára gyermekeknek szóló tartalmakat: meséket, verseket töltenek fel. A szülőknek ötleteket adnak otthoni játékhoz is kreatív tevékenységhez. A tanuláshoz, szabadidős tevékenységhez hasznos linkeket kínálnak.

Évfordulóra készülve

Természetesen a felnőtteknek is kínálnak az előbbiekben említett adatbázisok építése során fellelt érdekes, izgalmas témákról információkat. Válogatást készítenek irodalmi, filmművészeti lapok cikkeiből; Dunaújváros építésének 70. évfordulójához kapcsolódva pedig kiemelt figyelmet fordítanak a helyi információk megosztására (évfordulók, események, személyek, képek, tv-műsorok, újságcikkek). Helyismereti kvízt, könyvtári találós kérdéseket szerkesztenek. Elhalasztott várostörténeti előadás-sorozatuk egyes részeihez információs híranyagokat állítanak össze. Most, hogy az intézményt nem látogatják az olvasók, marketingtervet dolgoznak ki a fiatalok könyvtári jelenlétének erősítésére, a könyvtári iskolai közösségi szolgálat bővítésére és népszerűsítésére. Készítenek könyvajánlókat, idézetgyűjteményeket, ezekbe majd az olvasók bevonását is tervezik az Olvastam, tetszett, ajánlom szlogen alapján.

Van helyette más

Elmaradt, elhalasztott rendezvényeik „pótlására” korábbi programjaik felvételeiből válogattak. Így például Farkas Erik és ifj. Pálfalvi János tervezett költészetnapi fellépése helyett a virtuálisan hozzájuk betérő látogatók megnézhetnek korábbi évekből származó felvételeket: például a Viadana Kamarakórus, a Quintia, a Kákics vagy a Garabonciás együttes költészetnapi, a könyvtárban adott koncertjét. Mindezzel azt kívánják hirdetni, hogy a könyvtár a virtuális térben is a hiteles információ, a kultúra és a helyi közösség találkozásának színtere.