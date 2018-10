A DRoP the beat TáncSport Egyesület tagjainak zöme már hat éve együtt rázza

A DRoP the beat TáncSport Egyesület – nevükben a kis- és nagybetűk sora is mintha táncot lejtene – másfél éves civil szervezet. A táncos tagok zöme már hat éve együtt rázza.

Kövecses Petra a mintegy két tucat hölgy zumbaoktatója volt, ma is ő vezeti a csoportot, ötli ki a koreográfiákat.

– Az egész egyesület édesanyákkal indult, akik megmutatták, hogy tényleg nemcsak a húszéveseké a világ. Igenis ők is el tudnak érni egy csomó mindent, hiszen azzal, hogy édesanyákká váltak, semmi nem korlátozódik le az életükben, bármit elérhetnek, amit csak szeretnének! – fogalmazott Petra.

Szüreti bál, rock’n’roll party, lakodalom – beletanultak mindenbe!

Az évtizede divatba jött, a dél-amerikai latin temperamentumtól duzzadó zumba tánclépésekkel operáló test­edzése bizonyára segítette az anyukákat abban, hogy újabb csúcsformába lendüljenek. Aztán jött egy szüreti mulatság. Majd egy rock’n’roll party. Arra rá egy lakodalmi fellépés. Petra egymás után kapta a rendezvényszervezőktől a felkéréseket; hangulatfokozás tánccal jeligére. A csapat nyitottan, kedvvel vágott bele a különböző helyszínekre és témákra variált táncok elsajátításába. Ha kellett, még fellépőruhát is pik-pakk, varrtak maguknak! Így vált „csak” fitneszezők csapatából előadócsoport. Idén már versenyen is megmérettettek, meglehetősen jó a mérlegük, hiszen nyáron, egy nemzetközi versenyen, ahol három kategóriában neveztek, három aranyérmet szereztek…

– A tánc egy igazi híd az emberek között. Ha belegondolunk, ez egy nyelv. Akik táncolnak, értik ezt a nyelvet, s ha valaki szívből csinálja, akkor általa olyan ember is megérti, aki nem táncol. A tánc boldogságot okoz annak is, aki csinálja és annak is, aki nézi – vallja Petra, aki szerint nincs olyan, hogy valaki nem tud táncolni!

Petra egyébként civilben jogász, ovis kora óta táncol. Mint mondja, kikerekíti az életét a két, egymástól jócskán eltérő tevékenység. Amíg az egyik a szellemi oldal kiteljesedése, addig a másik a fizikális síkon, tánc által megvalósuló önkifejezés. Az ebben megélt szenvedélyt szeretné minél több embernek átadni.

Jelenleg éppen változás zajlik az egyesület életében. No, nem azért, mert az anyukák felhagynának a tánccal, hanem mert bővülőben a gárda. Az elmúlt időszakban olyan sokan kopogtattak Petráék ajtaján táncot tanulni vágyók, hogy most minden korosztály számára indítanak csoportokat. Ezek nyitottak lesznek, szabad a tánc, szabad a csatlakozás.

– Bárki, aki szeretne, jöhet – húzta alá Petra. Szabadbattyánban és Úrhidán már zajlanak is az órák, Fehérváron várhatóan október végén kezdődnek.