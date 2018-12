A döntések hosszú távon garantálják a megfelelő irányú és ütemű fejlődést Polgárdiban

Egy jól működő város mindennapjai két vonalon haladnak – vélekedik Nyikos László polgármester. Az egyik a látványos, a másik pedig a hivatali munka, a szabályozási környezet megújítása, aktualizálása.

Az év vége közeledtével arra tekintünk vissza, milyen irányba haladt a település ebben az esztendőben.

– Kijelenthetjük, hogy egy jól működő város fejlődése mindig két szálon kell hogy haladjon – mondta Nyikos László polgármester. – Ebből az egyik, a mindenki által jól látható, mondhatni „szem előtt lévő” fejlesztések. Ezek közé sorolnám a különböző pályázati forrásokból megvalósuló beruházásokat, az út- és járdaépítést, a parkosítást, a faültetést, a közterületek gondozását, a karbantartási munkálatokat. És itt kell megemlíteni ünnepeink, közösségi eseményeink és rendezvényeink színvonalas lebonyolítását is. Ezt mindenki tapasztalja, a saját szemével látja.

Iskolakezdési támogatás és városi ösztöndíjrendszer

Idén három utca és egy köz kapott aszfaltburkolatot a városban, csaknem fél kilométer járdát készítettek, és konzorciumi partnerei voltak egy Polgárdi és Kőszárhegy határában húzódó ipari út megépítésének. Mindezekre több mint 42 millió forintot költöttek, amelynek kétharmadát pályázati forrás biztosította. Száz fát ültettek, hat új szemétgyűjtőt helyeztek ki, és két helyre telepítettek új köztéri padokat. A városgondnokság részére 7 millió forint értékben biztosítottak fejlesztési forrást, amelyekből gépeket és eszközöket vásároltak. Több mint 40 millió forintot költöttek a civil szervezetek működésére és fenntartására, ennek nagy részét a tűzoltóság és a sportegyesület kapta. Ezen felül a polgárőrség, a katolikus és a református egyház, a nyugdíjasklub és a városi alapítvány részesült a többi között a közvagyonból.

Ebben az évben újabb 150 millió forint forrást nyertek különböző pályázatokon, amelyből sportpark, futópálya, utak, gyaloghidak és parkolók épülnek, de megújul a sportcsarnok padlózata is, ez a munka december idusán már el is kezdődött. Bár már nem része az önkormányzat feladatainak, továbbra is kiemelten támogatják az iskola fejlesztését: a téli szünetben tantermeket, öltözőket újítanak fel, ablakokat cserélnek, és mindenben állnak az iskola rendelkezésére, ha kérés érkezik hozzájuk.

– A munkánk másik, kevésbé látványos része ugyanilyen fontos – vélte a polgármester –, ez pedig a városi hivatal fejlesztése, a szabályozási környezet megújítása, aktualizálása. Úgy érzem, ez lenne a képviselő-testületi munka igazi lényege. Büszkék lehetünk rá, hogy olyan döntések születtek 2018-ban, amelyek hosszú távon garantálják a város megfelelő irányú és ütemű fejlődését, megteremtik annak szabályozási környezetét, garanciákat, biztosítékot és iránymutatást jelenteknek az utókor számára.

A város komplex fejlesztésének irányvonalát határozza meg

Módosították, átdolgozták a helyi építési szabályzatot, és megalkották a települési arculati kézikönyvet. Ez utóbbi javaslatokat és előírásokat tartalmaz arra nézve, hogy a város különböző övezeteiben milyen jellegű és mekkora épületek épülhetnek, hogyan érdemes tájolni azokat, milyen építőanyagokat és színeket érdemes használni, hogy az illeszkedjen az övezeti előírásokhoz. Ennek a folyamatnak a végén, várhatóan tavasszal fogadhatják el az integrált településfejlesztési stratégiát, amely a város komplex fejlesztésének irányvonalát határozza meg középtávon. Nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy a különböző elképzelések illeszkedjenek egymáshoz. Fontos, hogy ne csak egy épületet vagy közintézményt fejlesszenek, hanem alakítsák vele a szűkebb értelemben vett környezetét is. Ahova óvodát álmodtak, onnan kitiltják a kamionokat, és hogy mindezt anélkül tegyék, hogy akadályoznák a helyi cégek működését, ipari elkerülő utat építenek. Most minden jel arra mutat, hogy törekvéseiket siker koronázza, az ehhez szükséges feltételeket megteremtették, pályázatot nyertek, az építkezés jövőre elkezdődhet. Fontos, hogy rendelkezzenek koncepcióval, és következetesen valósítsák meg elképzeléseiket.

Támogatják a diákokat

Az elöljáró úgy érzi, kimagasló eredményeket értek el az új támogatási formák bevezetésével, mint például az iskolakezdési támogatás és a városi ösztöndíjrendszer. Tizennyolc hónapra garantált keretet rendeltek az ösztöndíjpályázatokhoz, 18 millió forint értékben. Támogatják a kimagasló tanulmányi, közéleti és sportszerepléseket, ez személyenként 25-40 ezer forintot jelent havonta és diákonként. Egy kiváló tanuló így akár 240 ezer forintot is kaphat egy félévben a várostól. Fontos, hogy a tanulók érezzék: szükség van rájuk, számítanak rájuk, ezért támogatják azokat, akik kiemelkedő eredményeik által öregbítik a település hírnevét. A szeptemberben indított pályázat során huszonnégy fő részesült ösztöndíjban, amelyre idén 2,5 millió forintot fizettek ki eddig. Az újszülöttek után járó támogatást hatvan család igényelte, mintegy 1,5 millió forint értékben, és tizenhét gyermek után fizetnek iskolakezdési támogatást is.

„Tanuljunk meg örülni annak, ami már megvan”

– Úgy gondolom, az az út, amelyen elindultunk, világos képet ad mindenki számára – hangsúlyozta Nyikos László. – Sok feladat tornyosul még előttünk, az évtizedes toporgás miatt többen türelmetlenek, és azonnali eredményeket várnak el tőlünk. Szeretem Polgárdit, emiatt osztozom az emberek türelmetlenségében. Az ünnepek közeledtével azonban azt kérem, tanuljunk meg örülni annak, ami már megvan, ismerjük fel, hogy az a bizonyos pohár bizony félig tele van! Sok év kemény munkája után településünk végre gyarapodik, és mindennap egy kicsivel előrébb jutunk. Kérem, hogy a város iránt érzett elkötelezettségünk legyen az a hajtóerő, amely továbblendít minket az előttünk álló nehézségeken. A 2019-es esztendő rengeteg előrelépést tartogat a számunkra, biztatom a polgárokat, hogy észrevételeikkel és tanácsaikkal továbbra is segítsék a munkánkat, mert az igazán áhított eredményeket csak közös összefogással érhetjük el.

