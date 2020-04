A dinamikus baracskai doktornő is lassulást javasol

A gyógyítás nem szűnt meg, csak átalakult – mondja Kolumbán Ottilia házorvos. Megszokták a páciensei, hogy a receptek mellé mindig ad néhány tanácsot is, finoman, a lélekre hatón.

Éppen 33 esztendeje végezte el az orvosi egyetemet Kolumbán Ottilia, aki azóta is folyamatosan tanul. Kineziológus, párkapcsolati tanácsadó, mentálhigiénés szakember, 21 esztendeje Baracskán gyógyít, itt él családjával. Törékeny termete ellenére kiapadhatatlan energiák rejlenek a doktornőben.

Vagy nem is rejlenek. Negyedik ciklusban önkormányzati képviselő, jelenleg alpolgármester, s a baracskai civil élet egyik fő szervezője. A folytonos mozgásban őt is megállásra kényszerítette a koronavírus, véleménye, tanácsai egyfelől hasonlítanak a manapság hallottakhoz, másfelől különböznek is azoktól. Neki mindig van sajátos, sosem közhelyes gondolata a világról. Az egyetemen, s a tudományos forrásokból megszerzett faktumok mellett valami ösztönös jót hordoz magában, amit megoszt másokkal is, ha meghallják.

– A koronavírustól is tanulhatunk – tesz meghökkentő állítást. – Kapcsolódni akar hozzánk. Hát kapcsolódjunk szorosabban mi is egymáshoz a családban, azokban a kis közösségekben, ahol élünk. Tartsuk be a szabályokat, s szenteljünk nagyobb figyelmet a közvetlen hozzátartozóinkra – mondja. Ő maga is lelassított, s többet tartózkodik otthon. Két fiuk egyetemista, egyikük velük él, online tanul és vizsgázik. Korábban férjével sokat utaztak, húsvét előtt lelkigyakorlatokon vettek részt, most olvasnak, beszélgetnek, kertészkednek – többet, mint máskor.

– Elfogytak a rendelőből a betegek, s bár elérhető vagyok, nem keresnek annyian olyan apróságokkal, amikkel korábban – mondja. Hangsúlyozza, nehogy bárki félreértse, a két évtizedes tapasztalata alapján betegei hangjából, tekintetéből olvas. Kis köhögés, apróságok miatt most nem fordulnak orvoshoz. Alkalmazzák a népi gyógy­módokat, a kézmosás, szájfertőtlenítés az alap, ráadásul az otthon maradók nem szedik össze egymástól sehol, s az orvosi rendelőben sem az ilyen-olyan fertőzést, mint korábban.

Az utóbbi két hétben egy kisbaba született Baracskán, a védőnő skype-on, a doktornő telefonon tartja a családdal a kapcsolatot. Két-három esetben utalt kórházba beteget a doktornő, halálesetről nem tud. Két baracskai önkéntesen vonult karanténba, mert Olaszországban jártak, letelt az idő, nem fertőződtek meg, rendben vannak. Szőlősy Attila polgármester irányításával, a polgárőrökkel, az önkéntesekkel megszervezték a segítést, az időseket mindenki óvja.

– Egy egyetemi professzorom híres mondása volt, hogy tíz betegből kilenc magától is meggyógyul, az az egy azonban nagy odafigyelést igényel az orvostól – mondja a doktornő, ám szó sincs bagatellizálásról! – Higgyenek jobban önmagukban, a természetben, a Jóistenben – fűzi hozzá, nem titkolván, hite az orvosi elhivatottságát erősíti. Baracskán nem érzékelte azt sem, hogy a bezártságban felerősödtek volna családi konfliktusok, bár az érzékenyebbek megriadnak a világból érkező mostani híreken.

– Életfilozófiám a segítés, átadni mindazt, ami nekem is erőt adott és ad. Hozzuk ki minden helyzetből a legjobbat! Vegyünk le a polcról egy könyvet, s ne foglalkozzunk egész nap a vírussal – óv okosan, nem az elzárkózást nyomatékosítva, hanem mint mindenben, a mértékletességet, a középutat ajánlja. Anselm Grühn német bencés Hallgatni arany, Az egészség, mint lelki folyamat, a Böjt és a többi munkáit olvassa. S a nagyböjtben felajánlja az önmegtartóztatást – a saját egészségéért, a tavaszi megújulásért, napjaink félelmeinek elhárításáért.