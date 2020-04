A daruszentmiklósi óvoda életét is felborította a járvány

Ahogy a világon nagyon sokaknak, a daruszentmiklósi Szederinda óvoda alkalmazottainak és a gyerekeknek is felborította a tavaszi terveiket a járvány. A megújulásukat Hajdu Annamária, az intézet vezetője mutatta be nekünk.

Kisebb létszámmal

– Az óvoda vészhelyzeti működtetését egy nagyon alapos takarítással és fertőtlenítéssel kezdtük. Ügyeleti rendszerben várjuk az apróságokat. Azoknak a családoknak segítünk, akik a munkájuk miatt nem tudják megoldani a gyermekeik felügyeletét. Ebben a nehéz helyzetben nem lenne szerencsés az idős nagyszülők segítségét kérniük. A napi létszámunk maximum a hat főt éri el.

Hogy mit lehet tenni három négy gyerekkel?

– Sok mindent! – mondja mosolyogva. – Ekkora létszámmal sokkal intenzívebben, személyre szabottabban tudunk foglalkozni. A többiekkel is rendszeres kapcsolatban vagyunk. Az otthon maradtak is videóra rögzítik az ő nagy eseményeiket, és megosztják velünk. Én magam is gyakran a Messenger videókapcsolatával jelentkezek náluk. A gyerekek szemmel láthatóan elfogadják ezeket a lehetőségeket. Különböző, saját magunk által készített videós anyagokat, meséket, kreatív feladatokat raktunk föl. Őszintén szólva nekem is át kellett lépnem a magam árnyékát, és hozzá kellett szoknom az ilyen nagy nyilvánossághoz, amit az internet ad a számunkra. A technikai részletekkel is meg kellett birkóznom, de mára már szerencsére gond nélkül és a magam számára is örömöt okozva bírok el ezekkel a feladatokkal. Ezen az úton tovább szeretnénk lépni, amíg ez a mostani állapot fönnáll. Hasznossá vált ez a rendszeres élővideós, chates bejelentkezés az óvodából a gyerekek számára. Remélem, hogy a kontaktusunk még személyesebbé fog válni.

Felkészültek az óvodai beiratkozásra

– A felhívásunk elkészült. Azokat a gyerekeket várjuk, akik augusztus 31-éig betöltik a harmadik évüket. A beérkező adataik regisztrálását, a home office rendszerben folyamatosan végzem. Közben folyamatosan érkeznek azon jelentkezők is, akiknek a gyermekei majd december 31-ig töltik be ezt az életkorukat, és szeretnék, ha szeptembertől ők is ebbe a közösségbe tartozhatnának. A várható létszámunk hellyel-közzel az elmúlt évihez hasonló lesz. A tennivalókhoz mi is készítettünk egy nyomtatványt, de hasonlót a község honlapjáról is letölthetnek, akiknek szükségük van rá. Alapos és újszerű munkát kell végezni, hiszen az idei évtől az e-mail-címekre is szükségünk lesz, hiszen a határozatokat oda kell kiküldenünk.