A Csónakázó-tónál a sportcélú horgászat különösen fontos

Talán nem mindenki tudja, hogy el sem kell hagyni ahhoz a nagyvárost, hogy gyönyörű halfogásnak örülhessen a szerencsés horgász. A szabályokat betartva ezt meg lehet tenni.

Nagy meglepetés érte minap Ambrus Tamást, aki kárászozni indult a székesfehérvári Csónakázó-tó partjára egy hétméteres, úgynevezett spiccbottal. Előkéje 0,14 milliméteres volt, 14-es horgot kötött fel három szem csontival, s nem kevesebb, mint 45 perces fárasztás után sikerült egy 10,20 kilogrammos pontyot fognia. Természetesen a tavat üzemeltető, vízkeze­lő Széchenyi István Horgász­egyesület vezetője, Szeglet Zoltán büszke a történtekre.

– Mit fűzhetnék ehhez hozzá? Talán csak annyit, hogy a megújult székesfehérvári Csónakázó-tó is tartogathat még meglepetéseket bárki számára. Ebben a nehéz időszakban mi a sportcélú horgászatot helyezzük előtérbe, a jelenlegi helyzetben ezzel is támogatva a helyi és a környékbeli verseny- és teszthorgászok felkészüléseit. Örömmel üdvözölhetjük közöttük Kulcsár Aranka világbajnokot is, aki a 26. Női Horgász-világbajnokságon tagja volt a győztes magyar válogatottnak, és Olaszországot, valamint Angliát megelőzve ért el kiváló eredményt a fehérvári rendőrnő.