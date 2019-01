A családok éve Cecén is véget ért

Nagy izgalom, utazás, ünnepi koncert és a családi összetartozás fontossága – így telt az év vége a cecei iskolásoknak.

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően negyven diák és négy kísérő utazhatott el Budapestre, hogy részt vegyenek a családok éve programsorozat zárórendezvényén, vagyis egy ünnepi koncerten. A diákok nagy izgalommal készültek a nem mindennapi eseményre. A fellépők között olyan személyiségek voltak, mint a Fehérlófia roma zenekar, a Gogányi, Gryllus, Bolyki és az Eötvös család, Boban Markovic és csapata, valamint Király Linda és Király Viktor – mindnyájan a „családi összetartozás fontosságának” jegyében.

Valamennyien videóüzenetet is készítettek a hallgatóságnak, amelyben arról meséltek, számukra milyen fontos a család összetartó ereje, az ünnepek megtöltése valódi tartalommal, az egymásra odafigyelés és az összetartozás. Szívet melengető üzenetek voltak ezek a lelkes fiatalok számára. A diákok nagy érdeklődéssel hallgatták a zenei előadásokat is, és megtapasztalták a családi „örömzenélés” szeretetátadó élményét is. A gyermekek ajándék- és étkezési csomaggal is gazdagodtak az alapítvány jóvoltából.

