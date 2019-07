A családi közösségek megerősítése a cél Kislángon

A Kislángi Református Egyházközség 7,7 millió forintot nyert el az állam Magyar Falu Program pályázatainak első körében. Kovács Csiba Krisztinával, Kisláng és Soponya lelkészével beszélgettünk.

– Az elnyert támogatásból különféle programokat szervezünk. Célunk, hogy megerősítsük a családi közösségeket Kislángon. Célcsoportunk a projektben a teljes lakosság, vagyis a gyermekektől az idősekig mindenkit szeretnénk bevonni – tájékoztatott. – Olyan színvonalas programokat, eseményeket kívánunk szervezni, amelyek megerősítik egyházi közösségeinket, hitéleti tevékenységünket és a családokat. Ennek érdekében közösségi célú egyházi hitéleti alkalmakat tartunk minden korosztály számára – folytatta.

Az elnyert 7,7 millió forintból megrendezett programok 2020 márciusa és novembere között lesznek Kislángon; a más településekről érkezőket is várják. – Nemcsak egy-egy korosztályra fókuszálunk, hanem a gyermekeket, a fiatalokat, a felnőtteket és az időseket is meg kívánjuk szólítani – nyomatékosította a lelkész. – A hagyományos lelki és közösségi alkalmak mellett különféle szabadidős programokat, csoportos foglalkozásokat, koncerteket, workshopokat, kézműves alkalmakat is szeretnénk megvalósítani, amelyek által lelkileg megerősödve, közösségi élménnyel gazdagodhatnak a résztvevők. Egy-egy rétegalkalomra is hívogatunk, de lesznek minden generációt felölelő nagyobb rendezvények is – tudtuk még meg.