A csákvári templom alól eltűnik a víz, az új könyvtár viszont csak februárban nyithat

Végéhez közelednek a katolikus templom alácsövezésének munkálatai, amitől a falak vizesedésének megszűnését várják. Az eredetileg őszre ígért új közösségi tér és könyvtár átadása azonban csak februárban várható.

A december 24-i éjféli misére már biztosan rendbe teszik a templom környékét, ahol még augusztusban kezdődtek a munkálatok. Ahogy azt Gerendai Sándor, csákvári esperes elmondta, pályázaton nyertek 15 millió forintot, ezt fordították a templom vízelvezetésének megoldására. „Ez egy nagyon régi, középkori templom, amelyet az Eszterházy család építtetett át a 19. században. Körülötte egy ismert középkori temető is található, így a munkálatokhoz szükség volt az örökségvédelmi hivatal engedélyéhez is. Az árokásást kihasználva régészek is dolgoztak a területen” – tette hozzá a plébános, akitől azt is megtudtuk, a jövőben további feladatok várnak még a csákvári katolikus plébániára: a templomban több helyen is átrepedt a fal, amit szintén helyre kell állítani. Ehhez a plébánia ismét pályázati úton szeretne pénzt szerezni.

A templom szomszédságában lebontott egykori vendéglátó egység helyén tavaly december 20-án rakták le az új közösségi tér és könyvtár alapjait. Az építkezés jó ütemben haladt, ám az átadás csak jövő év februárjában várható. „Jelenleg az apróbb belső visszajavítások, a bútorozás és a hangosítási rendszer kiépítése zajlik. A parkosítás, térkövezés, járdaépítés, valamint a parkolóhelyek kialakítása az időjárás miatt várat magára” – válaszolt lapunk kérdésére Illés Szabolcs polgármester. Szekeresné Horváth Zsuzsanna könyvtárigazgató pedig elmondta, az eddigi könyvtárat december 20-án az olvasókkal közösen zárják be egy könyvtárzáró rendezvény keretében, majd az új helyen az épület átadását követően nyitja meg ismét a kapuit, várhatóan február 4-én. Addig is folyik a Könyves Túrkáló elnevezésű akció, amelynek keretében várják a könyvtár állományának frissítéséhez a pénzadományokat, amelyért cserébe könyvet választhat az adományozó.