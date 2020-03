A ciklusban nagyot álmodnak Bodméron, csak forrás kell a tervekhez

Az új választási ciklusban, mondhatni, új életet is kezdett a 250 fős kistelepülés, ahol a polgármester ugyan Katona László maradt, ám a képviselő-testület tagjai teljesen kicserélődtek és a falu is új társulásban, Felcsúttal folytatja.

– Köszönettel tartozom az előző képviselő-testületnek a munkájáért és ugyancsak jár a köszönet Csákvárnak is, akivel 30 évig működtünk együtt közös önkormányzati hivatalban. Ám amióta Csákvár város lett, megváltoztak a feladatai és a prioritások az életében, ezért ránk kevesebb idő és figyelem jutott. A felcsúti közös hivatal ellenben 8 falut tömörít, így hasonló feladataink és problémáink vannak – számolt be az új ciklus legnagyobb változásáról Katona László, aki beszélt a lezárt ciklusról is, amely hagyott még feladatot Bodmér vezetése számára. Ilyen a záportározó, amely tavaly végre megépült – azóta sem volt akkora eső, hogy próbára is tegye – és remények szerint ebben az 5 évben elkészül a második üteme is, amelyben megerősítik a vízelvezető meder terhelését a Vasvári Pál utcában. Ettől azt is várják, hogy meggyorsítja a víz levonulását az esőzést követően.

A lakosságszám növekedése új lehetőségeket teremtene

Az új, Endresz Györgyről elnevezett utcában tíz közművesített építési telket alakítottak ki, amelyeket az önkormányzat igen kedvező áron kínál, ezzel is támogatva a helyben maradó, illetve a Bodméron letelepedni szándékozó fiatal családokat. A polgármester úgy látja, a korábbi 5-6 ezer négyzetméteres telkeket meg lehetne osztani, mivel ma már nem gazdálkodnak a lakosok, ami pedig újabb családoknak biztosítana helyet építkezésre. Ha sikerülne a település létszámát 30-50 családdal bővíteni, az újabb lehetőségeket teremtene a faluban. Nyithatnának például egy kisboltot, ami most nincs, de a polgármester azt is elárulta, bölcsőde létrehozásán is gondolkoznak.

– A gazdasági programunk része az eddig meg nem valósított kerékpárút, illetve turista útvonal kiépítése, s ezzel egyidejűleg az új képviselő-testülettel azon vagyunk, hogy bekapcsolódjunk a Pannon Szíve Programba is. Vannak további elképzeléseink is a falu turizmusának a fellendítésére: a Papkert Magyar Sándor utcai végén az egyházzal közösen szeretnénk egy vendégházat építeni, ahol különböző programok valósulhatnának meg – mondta el Katona László. Ugyancsak ennek a tervnek a részeként egy ökopark kialakítása is szerepel az elképelések között. És hogy sikeresebb legyen Bodmér a pályázatok kapcsán ebben a ciklusban, levonták a következtetéseket és konkrét terveket is készítettek. Ahogy a polgármester fogalmazott, mertek nagyot álmodni. Mindenképpen szeretnének javítani az utak, a járdák, valamint a patak oldalán a bejárati hidak állapotán. Dolgoznak azon is, hogy biztonsággal át lehessen kelni a 8126-os úton a buszmegállóhoz, mert akik Bicske irányába közlekednek, nehezen jutnak át a nagy kamionforgalom miatt. Ráadásul hiába a sok kihelyezett figyelemfelhívó és sebességkorlátozó tábla, nem veszik figyelembe.

Nyár végére elkészülnek

Ugyancsak az út mellett, ahol a közútkezelő korábban kivágta az elöregedett fákat, szeretnének kialakítani egy olyan közösségi teret és parkot, ahol a település együtt emlékezhet az ünnepnapokon. Jó hír, hogy január 1-től egy új cég hozott létre telephelyet a faluban, az általuk fizetendő iparűzési adó bevétel a településnek. Említésre méltó még, hogy a Magyar Falu programban két nyertes pályázata is van Bodmérnak új falugondnoki busz vásárlására és a temetői ravatalozó felújítására, valamint egy urnafal építésére, amely a tervek szerint augusztusra készül el.