A ciklus feladatainak többségében az előző testület lerakta az alapokat Pázmándon

Mint ismert, egyelőre nincs meg a kellő összhang a település polgármestere és a képviselők között, ami akár a falu életét is megakaszthatja. A polgármesternek azonban megvannak az elképzelései arra nézve, mit és hogyan kellene fejleszteni a faluban a következő öt évben.

– A legfontosabb a folyamatban lévő pályázatok lezárása, a vállaltak véghezvitele. Az egyik ilyen az iskolában a nyílászárócsere, a fűtéskorszerűsítés, és napelemek felszerelése. Ez a projekt több éves munka után most jutott közbeszerzési szakaszba. Köztudott, hogy az intézmény műemlék jellegű épületben működik, ezért számos kutatást és diagnosztikai vizsgálatot kellett készítenünk előzetesen – kezdte a felsorolást Virányiné Reichenbach Mónika.

Végéhez közeledik a konyhaprojekt is

A másik jelentős fejlesztés a művelődési ház hátsó részében egy zarándokközpont kialakítása, amely mintegy 60 millió forintból valósítható meg, ebből eddig 40 millió áll a falu rendelkezésére. Az épület egyik küldetése a pázmándi jezsuita gyökerek megőrzése. Emellett azonban számos ökumenikus programnak ad majd helyszínt a színházterem, ahol természetesen a helyi gyerekekből álló színészcsoport, a tavaly ősszel alakult Pázmándi Prikulicsok is bemutatkozhatnak. Végéhez közeledik a konyhaprojekt is: a tavaly ősszel a helybelieknek is bemutatott épületben, ahol az óvodások és az iskolások is ebédelnek majd, az utolsó simítások zajlanak. A tárgyi és személyi feltételek ahhoz is adottak, hogy diétás konyha is működjön azok számára, akiknek speciális étkezési igényük van.

– Elindult a kivitelezése a Pázmánd–Kápolnásnyék kerékpárút építésének és folyamatban van a Budapest–Balaton kerékpárút is, bár tény, hogy utóbbi az útügyi engedély kiadásának késése miatt csúszik.

Erről pedig éppen az út Pázmándra eső egyik szakaszának tulajdonosa tehet. Most viszont már zajlik a nyomvonalon a földek átminősítése – árulta el a polgármester, aki azt is hozzátette: a kivitelezés a leglátványosabb része minden fejlesztésnek, az előkészítő munkák, amelyek sokszor idő- és energiaigényesek, kevésbé látszanak. Pázmándon is központi kérdés az elkövetkezendő években a járdák és utak építése, javítása, illetve egy faluközpont kialakítására is megvannak a tervek. Az eddig felsoroltak azonban nem új elképzelések, hiszen már a tavaly leköszönt képviselő testület lerakta az alapjaikat, sőt sok esetben pályázati úton elnyerte a megvalósításhoz szükséges anyagi forrást is. Joggal merül fel a kérdés: mik a polgármester új tervei erre az öt évre?

– Nagy álmom egy uszoda építése, amihez motivációt ad a jól működő sportcsarnokunk. Biztos vagyok benne, hogy egy 33 méteres medencét is megfelelő kihasználtsággal tudnánk működtetni a településen, és ezzel megoldanánk a helybeli gyerekek úszástanítását, valamint további sportolási lehetőséget is tudnánk a számukra biztosítani – zárta a beszélgetést a polgármester.