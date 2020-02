A ciklus egyik feladata, hogy új építési telkeket alakítsanak ki Vértesbogláron

Régi és új tervek, folyamatban lévő és megvalósításra váró elképzelések. Ezekről beszélt lapunknak Sztányi István, a falu negyedszerre is megválasztott polgármestere.

– A Magyar falu program keretében 20 millió forintos támogatást nyertünk a közösségi házunk felújítására. Mivel nagyjából tíz évvel ezelőtt az épületet külsőleg sikerült rendbe tennünk, ezért ezt a pénzt most belső felújításra költjük. Nyáron indulnak a munkák. Tavasszal kezdjük ugyancsak pályázati úton támogatott programunkat a helyi klímavédelmi terv elkészítésére és a klímatudatos szemléletformálás erősítésére: civilekből alakult egy ökocsoport, amellyel az a célunk, hogy kis lépésekben haladjunk a településen a környezettudatosabb mindennapok felé. Ebbe igyekszünk bevonni az intézményeinket, rajtuk keresztül pedig a gyermekeinket, lakóinkat – kezdte a felsorolást a polgármester.

Helyben maradó fiatalokat is támogatnak

Ennek a programnak a jegyében a helyi boltban a nejlonzacskók mellett megjelentek a tex­til­táskák is mint választható csomagolási alternatívák. A másik a komposztálás népszerűsítése, amellyel a zöldhulladék-égetés kiváltása, ezáltal a levegőszennyezés csökkentése lenne a cél. Tervben van egy olyan központi telep létrehozása is, ahová azok, akik nem komposztálnak, lehordhatnák a zöldhulladékot. Hosszú távon mindenképpen az égetés teljes betiltása a kitűzött cél.

– 20 éves álmunk, hogy új építési telkeket alakítsunk ki, amelyeket nagyon kedvező áron értékesítünk, lehetőleg a helyben maradni szándékozó fiataloknak. Jelenleg négyet sikerült kialakítanunk, amelyből hármon már folyik az építkezés. Ez a mi arányainkhoz viszonyítva nagy szám, pláne, mert nagyon régen nem épült már új lakóház Vértesbogláron. A fennmaradó területen további 14 telket lehetne létrehozni, ehhez azonban egyelőre nincs meg a szükséges anyagi forrásunk. Ezt előteremteni ennek a ciklusnak egyik fontos feladata – fogalmazott Sztányi István. Érdeklődő pedig lenne a telkekre, főként, hogy Boglár rajta van a falusi csok listáján.

A település intézményeit sikerült felújítani az elmúlt időben, már csak az évek óta részben üresen álló régi önkormányzati hivatal maradt el, ám mivel az üres rész hasznosítására továbbra sincsenek elképzelések, a felújítás nem került szóba. Kár érte, mert egy igazán szép és impozáns épületről van szó! Az iskola épületében ugyanakkor lenne mit csinálni, annak ellenére, hogy ott 2012-ben történt nagyobb felújítás, ám miután az oktatási intézmények állami kezelésbe kerültek, ez nem az önkormányzat hatásköre.

– A legutóbbi testületi ülésen módosítottuk az óvoda működési engedélyét, mivel bekerült egy autista kisgyermek, és úgy néz ki, lesz még másik is. Nem szeretnénk, ha másik településre kellene hordaniuk őket a szülőknek, ezért fejlesztőszobát alakítunk ki részükre, illetve ugyanebben a részben lesz a dolgozók öltözője és mosdója. Ezt már be is terveztük az idei költségvetésünkbe, és tavasszal el is kezdjük az építkezést.