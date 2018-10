A Brunszvik-kertben megnyíló Agroverzum lesz a központ Martonvásáron

A Brunsz­vik-kastélyhoz tartozó látványos előkert a múlt hét vége óta szó szerint tárt kapukkal várja ismét a látogatókat. Más is készül azonban.

Az átadón már kiderült, hogy a parkot a 19. század végi, 20. század eleji állapotának megfelelően állították helyre, s az fölülnézetből szív alakot formáz. A kert felújításával nem állt meg a munka, hiszen ez csupán része volt annak a többlépcsős folyamatnak, amelynek köszönhetően tudományos és kulturális központ jön létre Martonvásáron. Ami ebből most látszik, az, hogy a kertben lévő kiskastély belső tereiben és a hozzá tartozó új részen dolgoznak a szakemberek. Itt lesz az Agroverzum Tudományos Élményközpont, ahol a legfontosabb agrártudományi kutatási eredményeket, folyamatokat szeretnék bemutatni közérthető módon.

Élményszerűen szeretnék bemutatni a kutatásokat

A szakmai vezető, Bajzáth Judit beszélt a nagyszabású programról:

– Az egész beruházás nagyon összetett, s a végeredmény is az lesz. Az egy hektáros Brunszvik-kert hely­reállítása volt az első lépés. Kapui napkeltétől napnyugtáig tartanak nyitva. Az új növényfajokat történeti növénylistából választva ültették, és igyekeztek megtartani a meglévő fákat, amelyek kis részét a 2. világháború előtt ültették, nagyobb részüket a háború után telepítették. Innen vezethet majd a látogatók útja az Agroverzumhoz, a kastélyban található Beethoven Emlékmúzeumhoz, illetve az épület mögötti hatalmas parkba. Ezek együtt alkotnak látványos attrakciót, amely a jelentős történelmi múltra, a hagyományokra, valamint a legfrissebb kutatási eredményekre építve jön létre. Várhatóan 2020-ban készül el az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Agrárinnovációs Cent­ruma, ennek munkájába szintén betekinthetünk majd – tudtuk meg.

A központ tehát a várható februári nyitástól az Agroverzum, amely a szakmai programok lebonyolítója. A cél az agrár- és természettudományok, illetve magának az agráriumnak a népszerűsítése a fiatal korosztály, leginkább a középiskolások körében. A pályaorientáció tekintetében is fontos feladatot tölthet be az Agroverzum, amennyiben a kísérletek, a tudományos folyamatok bemutatása révén vonzóvá teheti a kapcsolódó szakmákat. A látogatóközpontban helyet kap egy állandó, interaktív kiállítás 650 négyzetméteren, ahol az MTA ATK négy kutatóintézetének munkáját mutatják be. Lesz kávézó, foglalkoztató- és előadóterem, élménylabor is.

Laborlátogatás

A programok között laborbemutatók, foglalkozások várják a gyerekeket óvodáskortól a tizenévesekig. A szervezők itt nem a formális, hanem a tapasztalati ismeret­átadásra törekednek. Olyan fontos, napjainkat érintő mezőgazdasági kihívásokhoz kapcsolódó kutatásokkal ismerkedhetnek a gyerekek, mint például: hogyan lehet a változó időjárási körülményekhez alkalmazkodó növényeket előállítani – tudtuk meg Bajzáth Judittól, aki felhívta a figyelmet a november 7-9-e közötti Magyar Tudomány Ünnepére. Ekkor laborlátogatásra várnak iskolás csoportokat.

Előtte, november 3-án és 4-én családi hétvége lesz, mindkét napon tematikus sétával a parkban, tárlatvezetéssel a Beethoven Emlékmúzeumban, 3-án, szombaton pedig egy előadás is várja az érdeklődőket a Kastélyszalonban, majd klasszikus zenei koncert hangzik el. A készülőben lévő Agroverzum tehát már csalogat, érdemes figyelni a programjait az élményközpont közösségi oldalán és honlapján.