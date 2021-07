A bonyolultabb feladatokban is helyt áll a 43-as ezred nyomdája

A székesfehérvári MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred évtizedek óta számos célra használja a nyomdatechnológiát és „veszi fel a harcot” eszközeivel úgy a Magyar Honvédség Parancsnoksága, mint a saját ezrede által támasztott igényekkel szemben.

Az alakulat Összhaderőnemi Informatikai Főközpontjához tartozó Sokszorosító Alközpont számos feladatot hajt végre. A teljesség igénye nélkül: dekrétek, elismerések, ebéd- és névjegyek, menetlevél-kísérő lapok, gyakorlatok és konferenciák anyagainak tervezésével, kivitelezésével, valamint díszdobozok készítésével, sőt, könyvkötéssel is foglalkoznak. Technikusok, honvédelmi alkalmazottak segítik nap, mint nap az itt folyó munkát, hogy a megrendelések határidőre elkészüljenek az elvárt színvonalon.

A nyomda működéséért felelős Gáncs Attila százados elmondása szerint kézzel készül majdnem minden. „A megrendelők által kért munkákat készítjük el. De kizárólag papíralapon” – foglalja össze a százados. Alközpontjuk olykor igen speciális megrendeléseket kap: járőrversenyekre, gyakorlatokra térképeket, megállító táblákat vagy névre szóló monogramos könyveket kell összeállítaniuk, elkészíteniük. Emellett toborzási mappák és a díszdobozok digitális részének megtervezését is ők végzik.

Az alközpontparancsnok szerint sok apró feladattal kell „megbirkózniuk”. Húsz éve szolgál a nyomdában, de akad olyan munkatársa is, aki még ennél régebb óta van itt. „Szinte mindent előállítunk, amit a megrendelők kérnek, sőt, más alakulatoktól is kapunk felkéréseket. Ezek elkészítését szigorúan parancsnoki engedélyhez kötik” – világít rá a szabályok megkerülhetetlenségére.

– Kaptunk már olyan megbízást, ami ugyan okozott némi fejtörést, de saját ötleteinkkel mégis megpróbáltuk kivitelezni – meséli a honvédelmi alkalmazott Bellovicsné Szántó Ildikó technikus munkatárs, aki szintén régóta tartozik a Sokszorosító Alközpont „csapatába”.

Nemrég új térképnyomtatóval bővült a nyomda gépparkja. Ez a gép vászonra is képes nyomtatni, ezáltal többrétű elkészítést – megállító táblák, molinók – tesz lehetővé. Számos területen hangolják össze tevékenységüket a dekoros kollégával. Kiváló szervízháttérrel rendelkeznek, így a minőségi elvárásoknak maximálisan megfelelnek. Ez persze csak úgy megy, hogy az elektronikai szakággal is kiváló együttműködést ápolnak. Dekrétből, egyedi jutalomtárgyakból, díszdobozokból évente több száz megrendelést teljesítenek, valamint könyvkötéssel is foglalkoznak, mivel néha a katonák munkáját segítő szakkönyvek elkészítése is az ő feladatuk.

Az utóbbi időkben új számítógépekkel, szoftverekkel és egy aranyozógéppel is gyarapodott eszközállományuk, amelyek a diplomamunkáknál és a reprezentatív kiadványoknál, elismerések feliratozásában bírnak megkerülhetetlen szereppel. Érdekesség, hogy kiadványfüzetet is készítettek már – legutóbb a honvéd nyugállományúak klubjának. Nyomtattak a kecskeméti repülőbázisnak műszaki leírást, de a kaposvári, tatai, pápai, győri és várpalotai alakulatoknak is besegítettek. Mindezt persze csak úgy, ha az anyaalakulatok biztosítják az alapanyagot. Gáncs százados kiemelte: a nyomda állományából is részt vettek a kórházi egészségügyi szolgálatban. Ám, a munka ekkor sem állt le egy másodpercre sem…

Az eddigi egyik legnagyobb kihívást a vírushelyzet alatt egy hatalmas térkép összeragasztása jelentette a hadművelet részére, de ezzel is könnyedén ,,megbirkóztak”.

A nyomdászcsaládból származó Gáncs Attila százados a Sokszorosító Alközpont parancsnoki teendőit megelőzően vevőváltás parancsokként, majd szervíz csoporttechnikusként szolgált. Több évig a Dunántúli Híradó és Informatikai Főközpont elődjénél, a 43-as Hírközpontnál dolgozott. Arra, hogy a Magyar Honvédségben hazáját szolgálja, a jó közösség, a bajtársiasság vezette rá. Az általa vezetett alközpont jó munkakapcsolatot ápol a Magyar Honvédség Parancsnokságával, a város nyomdáival, valamint a civil beszállítókkal és a szerelőkkel is kiváló együttműködést tart fenn.