A boltos is takarja az arcát!

Nemcsak a vásárlóknak, de az üzletek üzemeltetőinek, tulajdonosainak és dolgozóinak is kötelessége a maszk viselése!

– „Az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön mindenki köteles a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.„ – áll a koronavírus.gov.hu oldalon. A rendelet a vásárlókról rendelkezik. Talán éppen ezért számos üzletben az eladók, pénztárosok, árufeltöltők nem viselnek maszkot. Kötelező nekik is? Kinek feladata a maszkviselés betartatása? – tett fel kérdést lapunk az operatív törzsnek.

A törzs vasárnapi tájékoztatóján Kiss Róbert rendőr alezredes válaszolt. – Ez kettős dolog, ugyanis nemcsak jogi értelemben, hanem egészségvédelmi értelemben is nagyon fontos, hogy figyeljünk egymásra. Jogi értelemben azt kell, hogy mondjuk, hogy a szájat illetve az orrot eltakaró védelmi eszköz viselése az állampolgárainknak, illetve az üzlet üzemeltetőjének, tulajdonosának, illetve az ott foglalkoztatottaknak együttes felelőssége. Nagyon fontos, hogy a védőtávolságot megtartsuk, illetve saját és mások élete, testi épsége, egészsége védelme érdekében a védelmi intézkedéseket betartsuk. Nemcsak állampolgárainknak mint vásárlóknak kötelessége ezt a védelmi eszközt viselni, hanem az üzlet üzemeltetőjének, tulajdonosának, az ott foglalkoztatottaknak is, illetve be is kell tartatniuk ezeket a szabályokat az üzletbe érkezett vásárlókkal – jelentette ki.