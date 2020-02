A boldogság kálozi jelképe – Az önkormányzat óvodaudvar-fejlesztésre nyert támogatást

A település szívében álló okkersárga épületben sok potenciál rejtőzik. És sok óvodás!

Pontosabban az ovisok nem rejtőznek: nagy élettel töltik meg a hatalmas épületet, amikor a hét első felében náluk járunk. Az egyik csoportban az asztaloknál folyik a közös munka, a másiknál a szőnyegen megy a játék, a tornateremben pedig tütüben, azaz balettszoknyában hallgatják a pedagógus minden szavát az ifjak. Mesés hely, mesés miliő: bárhová néz az ember, szeme üres területet nem igazán talál, mindenütt bábok, papírdíszek, színes-kreatív alkotások díszítik a falakat, a mennyezetet. Aranyalma Óvoda és Bölcsőde – így hívják a helyszínt. Találó név: az aranyalma a mesékben, mondákban gyakorta a boldogság szimbóluma.

A hosszú épület mögött egy ugyanakkora udvar húzódik meg. Szép, rendezett, a most látható terep nemrég, a szülők segítségével készült el – tudtuk meg a helyszínen Gárdonyiné Lakatos Tünde intézményvezetőtől. Ő 2016 óta koordinálja a mindennapokat: a bölcsődében jelenleg tizenegy gyermekre vigyáznak, a négy óvodás csoportban (Maci, Katica, Süni és Méhecske) pedig összesen 87 fiatal játszik, szocializálódik. A kálozi óvodában a karbantartóval, konyhai személyzettel együtt huszonnégyen dolgoznak. Igen, jól olvassák: az ovinak saját, tágas, jól felszerelt – és a szóbeszéd alapján nagyon finom ételeket kínáló – konyhája is van.

Visszatérve: kint, a tágas udvaron a négy homokozóból jelenleg három működik „hagyományosan”, egy pedig kis veteményesként üzemel. Legutóbb tököt vetettek bele az ovisok – a magot a helyi gazdaboltból kapták hozzá. Azonban hamarosan más változás is lesz a területen: a Magyar Falu Program óvodaudvar-fejlesztéssel kapcsolatos pályázatán támogatást nyert az önkormányzat, ötmillió forint értékben, így várhatóan még ebben az évben – azon belül is tavasztól kezdődően – új eszközök érkeznek a helyszínre. S itt-ott egy kis tatarozás is belefér az összegbe. Így babaházhoz jutnak a bölcsisek, a kivitelezők lefestik az utcafronti kerítést, térkőburkolatot kap az épület előtti járdaszakasz; a fészekhintákhoz állványt már rendeltek, érkezik egy háromtornyú, alagutas-csúszdás vár, valamint rugós játékok is.

Ezek „csupán” az eszközök. Ami pedig pénzben nem mérhető és megszerezhető, az a közösség, amellyel Gárdonyiné Lakatos Tünde nagyon elégedett. Mind dolgozói, mind szülői oldalról. Munkatársai ugyanis rendszeres szervezői-résztvevői az óvodai eseményeknek (csak kettőt említünk: Aranyalma-hét és mézes nap), de az édesanyák, édesapák is kiveszik részüket a közös életből. Ha úgy adódik, családjuk által már nem használt játékokat ajánlanak fel, s arra is volt példa, hogy egy-egy, szakemberként (úgymint asztalos) dolgozó apuka elvállalta volna az udvaron egy-egy új játék elkészítését. A felajánlást azonban sajnos el kellett utasítani, mivel az óvodai játszóterekre komoly szabályozások vonatkoznak a gyermekek biztonsága érdekében.

Ellenben a közelgő, február 20-ai óvodai farsangra héliumos luftballonokkal készül a vezetőség és a szülők – ők a lufik felfújásában is segítenek. Mint az intézményvezető elmondta, a közös hang megtalálásában sokat segített, hogy mindenki azt tartja szem előtt: mi a jó a gyermekeknek.