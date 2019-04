A bölcsődei dolgozókat köszöntötték Fehérváron

Az első bölcsőde 1844-ben nyitotta meg kapuit Párizsban, Budapesten pedig 1852. április 21-én léphettek be a legkisebbek a bölcsibe.

A bölcsődék napja 2010-től államilag elismert ünnep. A fehérvári bölcsődei dolgozókat szerdán délután ebből az alkalomból köszöntötték a Hiemer-házban. A bölcsődékre, a bölcsődei dolgozók munkájára ma is nagy szükség van. Ezt bizonyítja többek között az is, hogy a bölcsődei férőhelyek iránti igény napjainkban is igen nagy, ám a kormány 2010-ben indított bölcsődei programjának köszönhetően a férőhelyek száma közel 50 ezerre nőtt. Ezzel elérték, hogy több a hely, mint az elmúlt esztendőben bölcsődébe jelentkezett gyermekek száma. Fejér megye településein a KSH adatai szerint 2018-ban 1587 helyet biztosítottak, a beíratott kisdedek száma 1531 volt. Na de félre a száraz adatokkal, hiszen április 21. – amely idén húsvétvasárnapra esett, ezért csak most tartották meg az ünnepséget – nem a statisztikáról, hanem a hús-vér emberekről szól. Azokról a bölcsődei dolgozókról, akikre nap mint nap rábízzuk pici gyermekeinket, hogy viseljék gondjukat, amíg mi munkában vagyunk. A Hiemer-házban Cser-Palkovics András köszöntötte a vendégeket, akiknek aztán a Hermann László zeneiskola növendékei adtak rövid műsort.

Vezető képünk illusztráció!