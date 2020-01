A bölcsődefejlesztés okán ülésezett a megyei közgyűlés

Idén 5 milliárd juthat a bölcsődék építésére, szépítésére, de kétmilliárd sorsáról azonnal kellett dönteni, ezért gyűlt össze a Fejér Megyei Közgyűlés.

Lázas munka folyik a megyeházán, ugyanis a közeleg a tavasz, az építkezések ideje, így egyre sürgetőbb a fejlesztések és az azok mögé rendelt források előkészítése, illetve megfelelő helyre juttatása.

Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke úgy fogalmazott: – A rendkívüli közgyűlés összehívását az indokolta, hogy a bölcsődei pályázatokról tudjunk dönteni, zárt ülés keretében. Ötmilliárd forint értékben tudunk most bölcsődefejlesztéssel kapcsolatos pályázatokat támogatni, ami jelen állás szerint 18 települést érint a megyében. Emellett lesz egy januári felhívásunk is, egymilliárd forint értékben, amire biztosan lesz érdeklődő. Ezekre nagy szükség van, mert egyre több a gyermek, és azért az a pozitív probléma van a településeink jelentős hányadában, hogy egyre növekvő létszámnak kell bölcsődei, óvodai, illetve iskolai elhelyezést biztosítani. Ez különösen igaz a megye fejlettebb területeire, mint például a Velencei-tó környéke, Mór vonzáskörzete, de akár Bicske vagy Fehérvár környékét is mondhatnám. Ha már összehívtuk ezt a közgyűlést, akkor más, fontos kérdéseket is elővettünk, ilyen például Seregélyes nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezése, de természetesen az idei költségvetésünk elfogadása is szóba került.

Az elnök összefoglalójából kiderült, hogy olyan feladatokat is a közgyűlés elé terjesztettek, amiket ráért volna tárgyalni a soron következő, februári gyűlésen is a grémium, ám mivel ezek előkészítése előrehaladott állapotban van, ezért nem érdemes vele tovább várni, ezért elfogadták már most. Ilyen többek között a megyei rendezési terv végleges anyagának előzetes elfogadása, melyekhez ezek után már csak a miniszteri jóváhagyás szükséges.

Az idei költségvetésről az elnök úgy nyilatkozott, hogy rendkívül stabilnak mondható, a 2012-es konszolidáció óta biztos hátteret nyújt a működésükhöz.

Természetesen az állami források mellett keresnek más forrásokat is.

A megyeházán ülésező testületnek az elsődleges feladata ebben az évben az lesz, hogy lezárja az elmúlt hat évben megkezdett TOP-os pályázatokat, hogy elkezdhessék a tervezett újakat. Az elnök bízik abban, hogy a területi döntéshozói szerepe a megyéknek továbbra is megmarad.