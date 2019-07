A bodajki sikereket és díjazottakat ünnepelték

Vasárnap estig tart a XI. Bodajki Városnapok rendezvénysorozata, melynek első mozzanataként pénteken ünnepi közgyűlés keretében adott át díszpolgári elismeréseket a város képviselő-testülete.

– Nagyon nagy öröm, hogy tizenegyedik városnapról beszélünk, viszont első alkalommal ünnepelhetünk abban a Szent István teremben, melyet tavaly, a városnapot követően szenteltünk fel – mutatott körbe az elegánsan felújított, hagyománytisztelő, mégis modern környezetben Wurczinger Lóránt, Bodajk polgármestere pénteken délután azon az ünnepi közgyűlésen, amellyel megnyitották a XI. bodajki városnapokat, valamint díszpolgári elismeréseket adtak át. Szent István, Szent András, IV. Béla, Nagy László, Mátyás király, Kossuth Lajos és Széchenyi István korával vont párhuzamot a város vezetője, amikor a jelenre utalt:

– Van közös pont: mind Magyarország és Bodajk dicsőséges időszakai, amikor jó magyarnak és bodajkinak lenni – majd megerősítette: – Nagy büszkeség, s ma is nagyon jó érzés magyarnak és bodajkinak lenni. Mert noha nem vagyunk túl sokan, mégis odafigyelnek ránk, meghallják a szavunkat, kikérik a véleményünket és egy asztalnál tárgyalhatunk Európában. S ahogy a nagy történelemben, a nagypolitikában, úgy Bodajkon is igaz, hogy nem csak egy vezetőn múlott a siker – a kiemelt személyek mögött állókon is múlt, hiszen egy nagy mozaik részei vagyunk. S ha rend van a közvetlen környezetünkben, az országban, akkor rend van a fejekben is – s akkor valódi partnerként tekintetek ránk Európában – fogalmazott Wurczinger Lóránt polgármester az ünnepi díjátadón, kiemelve, hogy Bodajkon mindig tettre kész, fegyelmezett, okos és bátor emberek éltek.

– Az erőnk is ebben van, ahogy az összefogásban és a munkába vetett hitben – majd pedig utalt az elmúlt egy évre, melyre visszatekintve megdöbbentő fejlődésen ment keresztül a város: átadták a városházát, a felújított egészségházat, a sportparkot, több mint fél éve működik a naperőmű és még számtalan kisebb projektet valósítottak meg. – A sikereket pedig meg kell ünnepelni – húzta alá, hangsúlyozva, hogy a most hétvégi Bodajki Városnapok programsorozata is ilyen lehetőség.

Az idei évben négy kitüntetett kapott elismerést az ünnepi közgyűlésen a településért tett érdemeiért. A Winkler Mihály Díjat Rábai Krisztina Gizella kapta, a bodajki iskolában végzett több évtizedes áldozatos, lelkiismeretes pedagógiai munkájáért. A tanárnő 1977 óta tanított Bodajkon, a nyolcvanas években ifjúsági klubot működtetett. „Kollégái nyugodt, kedves, türelmes egyéniségnek ismerték, mindvégig igyekezett jó kapcsolatot kialakítani a szülőkkel, idősebb kollégái tanácsát kikérte, javaslataikat igyekezett munkájában hasznosítani. Gyakran használt maga által készített szemléltető eszközöket, szívesen foglalkozott a tehetséges tanulókkal. 2015-ös nyugdíjba vonulásáig dolgozott, mint napközis nevelő, szaktanár, valamint ifjúsági és gyermekvédelmi felelősként is. Nyugdíjazása után óraadó tanárként tért vissza a bodajki gyerekek közé” – hangzott az elismerésében.

Kovács Ferenc rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos Bodajk Móró Mihály Díját vehette át az ünnepségen. Az alezredes 2014 óta a móri rendőrkapitányság vezetője, a díjátadón így szóltak róla: „Kiváló szakmai és emberi kvalitásai hozzájárultak ahhoz, hogy ezen időszakban az egész móri járásban, ezen belül Bodajkon is stabil, jó színvonalú közbiztonsági helyzet alakult ki. Tevékenységével nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a lakosság körében javult a rendőrség megítélése, az állampolgárok bizalommal fordulnak a móri rendőrkapitányság munkatársaihoz. Kiváló kapcsolatot alakított ki az önkormányzattal, s minden esetben segítőkészségéről tett tanúbizonyságot”.

A díjazottak közül ketten voltak jelen, de négy elismerést adtak át. Roland Kern Bodajk Város Díszpolgára Peske-Spányi Díját kapta, aki Bodajk és Rödermark testvérvárosi és baráti kapcsolatainak fejlődéséhez járult hozzá tevékenységével. Thomas Mörsdorf pedig a város Móró Mihály Díját vehette át – szintén a testvértelepülés és Bodajk közti kapcsolatok folyamatos ápolása és erősítése terén nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként. A testvérvárosi díjazottak videóüzenetben köszönték meg az elismeréseket. Törő Gábor országgyűlési képviselő pedig pohárköszöntőjében gratulált a Bodajkért dolgozó elismerteknek, s reményét fejezte ki, hogy a következő napok időjárása kedvezni fog a Bodajki Városnapok rendezvényeire érkezőknek.