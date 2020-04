A Blum program a szakembereket is támogatja, s most online segíti a családokat, a közösséget

Különleges program indult útjára a héten az interneten, hogy a mese és a művészetek által nyújthasson segítséget az otthon maradó szülőknek, óvodapedagógusoknak.

A Blum program (amelynek megálmodója Bácskai Márta) 2003 óta működik azzal a céllal, hogy támogatást nyújtson az óvodás (3–7 éves) gyermekek, családjuk, valamint a gyerekekkel foglalkozó szakemberek számára.

A programban dolgozók most, a rendkívüli helyzetre reagálva, csökkentve a karanténérzéssel együtt járó szorongást, alapítványi támogatással elindítottak egy online negyvennapos közösségi projektet, 40 nap alatt a Blum körül címmel. Ez a program közösségi oldalán, a https://www.facebook.com/blumprogram linken bárki számára ingyenesen követhető. Itt minden hétfőn megosztanak egy, Boldizsár Ildikó mesekutató, terapeuta védnöksége alatt álló mesét, amelynek folytatásáról szavazni lehet. Kedden az előző napi történet összművészeti feldolgozása történik meg Patonay Anita drámapedagógussal, szerdán Boldizsár Ildikó és Kovácsné Kelemen Anikó pszichológus tart szülői fórumot a felmerült kérdések kapcsán, csütörtökön ismét mese van és szavazás a folytatásról, pénteken pedig újabb feldolgozásra van lehetőség a művészet eszközeivel.

Az ötletek révén könnyebben leköthetők a gyerekek, és ez a szülőknek is segít.

Az óvodapedagógusok, egyéb szakemberek egy külön csoportban, a Blum közösségben tudnak csatlakozni, ahol támogatást kaphatnak a munkájukhoz. Itt is több szakértő áll a rendelkezésükre, közülük pedig az egyik a fehérvári Toldi Veronika, aki tízéves szerkesztői, valamint kreatív írásban szerzett tapasztalatát osztja meg a tagokkal. Veronika feladata az, hogy a program 8 hetében kreatív írással oldja a napi feszültséget és félelmet. Hétfőnként írásgyakorlattal jelentkezik, az óvodapedagógusok pedig e-mailben küldik a válaszaikat. A kezdeti kétségek után Veronika azt tapasztalja: az online közösség is jól működik, hihetetlenül élővé tudja tenni a megszülető szövegeket. S már pusztán az is segít, hogy az ember megpróbálja megragadni a lelkében örvénylő sokféle kusza érzést, azokat papírra veti, mondatokat alkot, majd ezeket csiszolgatja. Veronika már eddig is megrendítő írásokat kapott, s a jövőben is a közös szellemi tér erejét használják majd ahhoz, hogy mindenki könnyebben vészelhesse át ezt a nehéz időszakot.