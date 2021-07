A Blahások is mezt húztak – a zenekar Fehérváron forgatott

A székesfehérvári kötődésű Blahalouisiana zenekar újabb lemezt készített az elmúlt hónapokban. Ennek hivatalos bemutatója jövőre várható Budapesten, ám a csapat addig is játszik friss számokat a koncerteken. A közönség júniusban elsőként az Ott van a nap című számot ismerhette meg az albumról, ezt pedig a Nem ereszt című követi, amelyet augusztusban, videóklippel együtt mutatnak be. Érdekesség, hogy a kliphez Fehérváron is forgattak jeleneteket hétfőn, méghozzá a Fehérvár Enthroners amerikaifutball-csapat pályáján, a FIRST Fielden. A forgatás során ráadásul a Blahalouisiana tagjai is mezt húztak, a látványt pedig fokozták a Free Spirit tánciskolából érkezett lányok. Ők alkotják egyébként az Enthroners hivatalos tánccsapatát.

Jancsó Gábortól, a zenekar basszusgitárosától tudjuk: a klipet több helyszínen – Baja, Székesfehérvár, Budapest – veszik föl, Fehérvárra pedig egyértelműen az amerikaifutball-pálya miatt esett a választás. Szeretik ezt a sportágat, és akartak a klipbe egy „sportos”, szurkolós jelenetet, a hangulat kedvéért.

Rendelkezésükre áll továbbá egy különleges kamera, amellyel 360 fokban is lehet forgatni, így sok hangulatképet tudnak megörökíteni.

A Blahalouisiana másodszor forgatott Fehérváron: az Éjjel a főutcán című, tavaly született dalukat teljes egészében itt vették föl. A csapat szombaton koncertezik Fehérváron, a Ligetben.