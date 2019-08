A bicskei születésű Csomor Ágnes színművész Zánkán tart nyári színészeti kurzust

A második éve szervezett színházi gyerektábor végén minimusicallal zárnak a tábortűznél.

A színművésznő bicskei születésű lévén a bicskei önkormányzat immár legendássá „öregedett” ifjúsági táborában, Zánkán tart nyári színészeti kurzust augusztus 9-15-ke között, 9-18 éves gyerekeknek, illetve fiataloknak. Az országos szervezésű program nyaralás is, szórakozás is, s komoly tanulás is, ez tavaly már kiderült.

Farkasüvöltése ébrednek a színészpalánták

Az idén a Dzsungel könyve könyv-hangulata elevenedik meg, már az első napon bedíszletezik a kisházakat a vadregényes, fás-ligetes környezetben, számolt be terveiről a színésznő. Ágnes saját bevallása szerint a „Szent Laci vize” (a kisvároson átfolyó Szent László patak) folyik az ereiben, szülei, testvére ott élnek, s ő maga is sokat jár haza. Így kötöttek megállapodást az önkormányzattal, hogy a zánkai tábort átadják Ágnesnek és munkatársainak egy ugyancsak mozgalmas hétre, a konyhás nénikkel együtt. Mert ők tavaly is pompás étkekkel tartották jól a táborozók apraja-nagyját, ugyanis a vízparton, a nyári kalandok idején valahogy még az étvágy is megnő. Reggelente farkasordításra ébrednek, este előkerülnek a hangszerek és megnyílnak a dalos szívek, s a hét végére a Dzsungel könyve eredetijéből raknak össze egy kivonatos show-musicalt, a hét közben tanultak alkalmazásával.

A Szegedi Gyermekszínház művészeti és gazdasági vezetője Csomor Ági, Budapesten, Goór Nagy Mária felkérésére kezdett gyerekeket tanítani. Rajong a Tisza parti városért, fontos szereplője az ottani köz-és kulturális életnek, kislányával jelenleg ott élnek. Büszkén újságolja, hogy hivatalosan is elnyerte Presserék Padlásának jogait, idén októbertől decemberig tízszer adhatják elő Szegeden a darabot növendékeivel. Az idei zánkai színházi táborban Ágnes munkáját segíti Farkas Andrea színművész, Fehér Adrienn eMeRT-on díjas jazz-énekes, színész, Szakál Attila koreográfus, Maláj György drámapedagógus és Kárász Zénó színművész.

A szabályok egyszerűek: érezd jól magad, egyél és aludj jót, táncol, örül, nevess! Jelmezeket és díszleteket készítenek, s a koruknak megfelelő metódusban tanulják a színészmesterséget – rajongásból. Még néhány jelentkezőt tudnak fogadni, bicskeiek és környékbeliek előnyben. Persze nem kell feltétlenül előadói ambíciókat ápolni annak, aki a zánkai tábori színészkurzusra adja a fejét, ez jó játék, mondja Ágnes, aki az első napon kiadja a figyelmeztetést: „Mindig nézz a hátad mögé, nincs-e ott véletlenül Sir-Kán!”