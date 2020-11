A berlini után ledőlt a martonvásári fal is

Az előző hét végén egy korszak zárult le Martonvásár életében, hiszen a Brunszvik-sétány oldalában álló, régi betonfalat daruval lebontották.

A bontásra nem más miatt volt szükség, mint a Brunszvik-sétány (a későbbiekben tervezi a város vezetése, hogy a sétányt Brunszvik-Dreher-sétányra keresztelik át – a szerk.) fejlesztése miatt. Az esemény nem zajlott nézők nélkül: többek között Tessely Zoltán, Fejér megye 3. választókerületének országgyűlési képviselője is tiszteletét tette, s ha már ott volt, a darus kocsiba is beszállt, segítve a bontásban.

Tessely Zoltán is részt vett a bontásban

A képviselő később egy közleményt adott ki, melyben azt írja: „ledőlt a martonvásári »nagy fal« a Brunszvik sétány építésének keretében”. Írásában kiemeli, hogy büszkeséggel tölti el, hogy a fal ledöntésében maga is aktív szerepet játszott egy munkagép segítségével. Hozzátette, a város sétánya most egy ideig nyitott tér marad, de reméli, hogy nem sokáig, ugyanis a későbbiekben egy szép, kortárs konferencia- és koncertközpont épülne a helyére a Brunszvik-kastély új épületszárnyaként. Mint írta, bízik ebben projektben, hogy az a közeljövőben meg tud valósulni.

A polgármester és az alpolgármester is köszönetet mondott

Részt vett az eseményen Szabó Tibor polgármester és Horváth Bálint alpolgármester is. Előbbi úgy fogalmazott, hogy „31 évvel a berlini után a martonvásári fal is ledőlt, ezzel megnyílt a tér a további együttműködésre.”

Az alpolgármester ugyanakkor kicsi nosztalgiával és sajnálattal, de a dolog jelképes mivoltán elmélkedve élte meg a pillanatot – egyúttal köszönetet mondott az ATK (Agrártudományi Kutatóközpont), az ELKH (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat) és az MTA (Magyar Tudományos Akadémia) együttműködéséért.

Horváth Bálint kis kitekintése szerint a fal a Brunszvik-kastély kommunista államosítása után épült. Szerinte mára az ódon fal mögött a vasbeton pillérek és tetőgerendák, valamint az azokon lévő azbeszt hullámpala fedés teljesen elavult, s bár a fal számára is nosztalgikus, de a kastély műemlékhez semmi köze. Továbbá azt is megerősítette, hogy a terület egy ideig nyitott marad, s azt is, hogy a helyszín a már említett konferencia- és koncertközpontnak adhat majd helyet a közeljövőben.