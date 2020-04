A Bartók Kamaraszínház felajánlotta dolgozóinak a segítségét

Barta Endre és Szabó Zsolt alpolgármesterek, valamint Őze Áron, a Bartók igazgatója tartott közös sajtótájékoztatót csütörtökön a Bartók téren Vészhelyzeti felajánlások elnevezéssel.

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza is csatlakozott ugyanis a városháza által szervezett önkéntes akcióhoz. Őze Áron, a Bartók igazgatója elmondta, hogy a színház nem zárt be, és nem is fog, csak jelen pillanatban nem fogadhatja a közönséget, de munkavégzés folyik. „Készülünk a jövőre, a színházat becsomagoltuk, de két hét alatt ki is tudjuk csomagolni” – fogalmazott a színi direktor. Mint mondta, optimistán tekint a helyzetre, ennek megfelelően júliusban megtartják az elmaradt bérletes előadásokat, és folytatják a próbaidőszakot is, gőzerővel készülnek a jövő évadra, a Város évadára.

A jelenlegi helyzetben 25 közalkalmazott dolgozójának segítségét ajánlotta fel az önkormányzatnak, illetve a városnak önkéntes munkavégzésként, emellett a színház két mikrobuszát és teherautóját. „Állunk rendelkezésére mindenben a városnak és a város lakóinak, hogy segítsünk” – jelentette ki Őze Áron. A sajtótájékoztatón is megerősítette, a jubileumi évad kapcsán minden hetven év feletti városlakó, városépítő polgár ingyen látogathatja a Bartók rendezvényeit egy évadon keresztül. Mindemellett a városban élő, dolgozó, szolgálatot teljesítő egészségügyi alkalmazottak is ingyenesen látogathatják a Bartók előadásait a következő évadban. Kitartást kívánt mindenkinek ebben a rendkívüli helyzetben. Kihasználva a sajtónyilvánosságot Őze Áron bejelentette, a diákokról nem feledkeztek meg ebben a helyzetben sem, a napokban meghirdettek egy online versmondóversenyt, ami nagy érdeklődésre tarthat számot. Négy korosztály számára hirdették meg, és egy kötelező, illetve egy szabadon választott verssel lehet nevezni április 11-ig, a költészet napjáig. A pályamunkákat az Őze Áron vezette zsűri értékeli majd, és a színház honlapján teszik közzé.

Szabó Zsolt gazdasági és koor dinációs ügyekért felelős alpolgármester elöljáróban elmondta, minden este, amikor online színházi közvetítés van, akkor ő ott ül a gép előtt, és figyelemmel kíséri az előadást. Mint mondta, a Bartók kezdeményezése példaértékű, hiszen a kultúra is erőt adhat ennek a nehéz időszaknak az átvészeléséhez. Mint mondta, meggyőződése szerint csak a közösség ereje segíthet túllendülni ezen a nehéz időszakon. A közösség minden tagjának a segítségére szükség van ahhoz, hogy idős és kiszolgáltatott embertársaink a lehető legméltóbb ellátást kapják. A város nevében ennek szellemében köszönte meg a Bartók felajánlását.