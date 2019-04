A Ballagási Hét nyitányán osztályfőnökeiket köszöntötte Fehérvár

1700 Fehérváron tanuló középiskolás diák ballag el a héten, 76 osztályközösség.

Az esemény már évek óta a Kossuth-udvarban ismétlődik. Székesfehérvár közössége nevében Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte az osztályfőnököket. A diákjaikért felvállalt áldozatos munkájukat, felelősségvállalásukat méltatta.

Az 1700 ballagó számosságát ízlelgetve a polgármester kijelentette, bátran nevezheti magát Székesfehérvár diákvárosnak, iskolavárosnak. Rámutatott, hogy nemcsak a megyeszékhelyen élő diákok tanultak, tanulnak itt, de a környék fiataljai is. Közelről és távolabbról egyaránt nagy számban járnak a város középiskoláiba. Mint mondta, reméli, sokan maradnak a városban, vagy ha pár évre el is mennek, visszatérnek majd.

Magyaródi Anett, a Székesfehérvári Diáktanács elnöke szólt a diákok nevében. Kijelentette, jó Fehérváron diáknak lenni, mert a város figyel igényeikre és kezdeményezéseikre.

– Az utolsó tanév sok

feladatot rejt egy osztályfőnök számára, időnként a leopárd sebességét kell felvennie, hogy mindenhová odaérjen

– fogalmazott. – Honnan tudom én ezt? Onnan, hogy önök között most az én osztályfőnököm is ott áll, és bizonyíthatom, hogy sebessége olykor a fényt is túlszárnyalja – mondta, s talán nem is túlzott.

A diákelnök méltatta azokat a tanárokat, akik inspirálták őket diákéveik alatt.