A Balatoni úti töltésnél további vizsgálatok szükségesek

Elkészült a Balatoni úti töltés vizsgálatának elemzése. A szakemberek jelentős állagromlástól tartó jelzései nyomán még tavaly novemberben végeztetett az önkormányzat speciális izotópos és röntgenes vizsgálatot. Székesfehérvár egyik legfontosabb gyűjtőútjának felüljáró szakaszán még további fúrásokra lesz szükség a pontos állapotmeghatározáshoz, valamint súlykorlátozást is bevezetnek majd. Ezzel párhuzamosan tavasszal megkezdődik a lezárt Vásártéri úti felüljáró megerősítése.

Az országos főúthálózat része, és Székesfehérvár közlekedésében is kulcsszerepet játszik a Balatoni út. A megemelkedett gépjárműszám, a rendkívül nagy forgalom és a korábban beültetett, majd kivágott nyárfasor miatt süllyedések alakultak ki. Az 1930-as évek végén épült töltésen a felgyorsult állagromlás felmérésére szeizmikus vizsgálatokat és földradaros méréseket végeztek el. A teljes rezgésmentesség biztosítása mellett folyt speciális vizsgálatok eredményeinek kiértékelése is megtörtént az elmúlt időszakban. Meghatározásra kerültek azok a kritikus helyek, ahol részletes fizikai vizsgálatok is szükségesek. Ezek fúrásokkal és nagyobb felületű feltárásokkal történnek majd a kisebb forgalmú nyári időszakban, mivel ezek idejére félpályás lezárásokkal kell számolni.

Ezek alapján a vizsgálatok alapján lehet majd a töltés megerősítésének módját, az alkalmazott technológiákat és anyagokat meghatározni, valamint a pontos műszaki tartalom ismeretében kiírni a közbeszerzési eljárást a munka elvégzésére.

A tavasz folyamán burkolati beavatkozások, kátyúzások történnek majd, hogy a felszíni csapadék ne szivároghasson a töltés belsejébe, így kizárva a további állagromlásokat. Ettől az időszaktól a tehergépjárművek közlekedésének korlátozásával is számolni kell, a megengedett legnagyobb össztömeg meghatározása, illetve az előjelző táblarendszer tervezése folyamatban van.

A Vásártéri úti felüljáró is le van zárva tavaly óta, mivel itt is jelentős süllyedéseket vettek észre a szakemberek. A statikai vizsgálatok alapján komoly műszaki beavatkozásra van szükség, amely magában foglalja a Vásártéri úti felüljáró szerkezetének és a Balatoni úti csatlakozásnak a megerősítését: a töltés injektálásos, habbeton-kitöltéses megerősítést kap.

A Vásártéri úti felüljáró hídfőjénél a megerősítési munkák előkészítése ősszel megtörtént, a MÁV Zrt-től várja a kivitelező a vasúti területre történő belépésre az engedélyt, mivel a töltés megerősítését a vasúti pálya felőli rézsűről lehet részben elvégezni. A munkák az időjárás függvényében legkésőbb tavasszal megkezdődnek.

