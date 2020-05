A Bakonyban is élő nemes májvirág a 2020. év vadvirága cím birtokosa

A nemes májvirág lett a 2020-as év vadvirága. A szavazatok 54 százalékát szerezte meg.

Második helyen a báránypirosító végzett 29 százalékkal, harmadikon a kövér daravirág a szavazatok 17 százalékával.

Kezdjük az elején! A nemes májvirág (Hepatica nobilis) védett növény, természetvédelmi értéke 5000 forint. Érdekes, hogy kontinensünkön mindenfelé jelen van, de sehol sem számít igazán gyakorinak. Magyarországon többek között előfordul a Visegrádi-hegységben, a Pilisben, a Bakonyban, a Balaton-felvidéken, a Keszthelyi-hegységben, a Mecsekben, a Villányi-hegységben, a Kemenesháton, a Göcsejben, a Zalai-dombvidéken, Belső-Somogyban, a Zselicben, Külső-­Somogyban, a Völgységben, a Geresdi-dombvidéken, a Szekszárdi-dombvidéken és a Tolnai-hegyháton is. Az üde lomb-, no meg a köves talajú erdőket kedveli, részesíti előnyben. Kék színű virágai már a tavasz elején megmutatják magukat, de egyébként egész évben jól, könnyen felismerhető, mégpedig kitelelő, háromhegyes karéjú leveleiről, így aztán félörökzöld növényként ismeretes. Magassága 5-15 centiméter.

A nemes májvirágot a népi gyógyászat is régóta becsben tartja mint gyógynövényt. Leginkább májbetegségeket kezeltek vele, de a virágból főzött teát epe-, vese- és hólyagbántalmak ellen is fogyasztották, illetve a homeopátia ezekre alkalmazza ma is.

A báránypirosító (Alkanna tinctoria) is védett, természetvédelmi értéke 5000 forint, jellemzően a Földközi-tenger homokos, homokköves tengerpartjain él, hazánkban pedig a Duna–Tisza köze homokbuckáin fordul elő. Tőlevelei tavasszal, kék virágai április–május táján bukkannak elő. Neve eredetéről annyit, hogy gyöktörzsének bíborvörös festékanyagát egykor a bárányok megjelölésére használták föl.

„Legyőzői” mellett a kövér daravirág (Draba lasiocarpa) is védett, természetvédelmi értéke 10 000 forint. Tőrózsás növény, kora tavasszal virágzó hegyvidéki faj. Magyarországon a Dunántúli-középhegységben és a Bükkben található meg. A Kárpátokban, az Alpokban és a Balkán hegyvidékein jóval jellemzőbb.

Az Év vadvirága szavazás 2010 végén mint magánkezdeményezés startolt el. Az internetes szavazást ma már a Magyar Természettudományi Múzeum szervezi.