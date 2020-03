75. évforduló: fehérvári küldöttség Auschwitzban

Előbb a fehérvári Izraelita temető előtti téren, a holokauszt áldozatainak emlékművénél, majd Auschwitz-Birkenauban hajtott fejet a város polgármestere a koncentrációs táborok felszabadításának 75. évfordulóján.

Cser-Palkovics András még a február 14-i közgyűlésen kezdeményezte, hogy március elején a város közössége nevében a gyalázat helyén hajthassanak fejet az áldozatok emléke előtt. Székesfehérvár polgármestere Gergely Anna történésszel közösen, a megemlékezés jeleként Székesfehérvárról vitt kavicsot helyezett el csütörtökön a birkenaui végállomás bejáratánál – tájékoztat az Önkormányzati Kommunikációs Központ.

Székesfehérvárról 1944. június 14-én indultak a vagonok az auschwitzi haláltáborba Hirschler Pállal, a város tudós rabbijával együtt. A vészkorszakban a kiűzetésre és halálra ítélt embereket Székesfehérváron is a „gettógyűjtőházakba” zárták, majd 1944. június 6-án a város peremére, a vasútállomás melletti Szabó-téglagyárba hurcolták. A megyéből összegyűjtött 2743 ember elszállítására június 14-én került sor. A hitközségi feljegyzések azonban 2866 személy kiszállítását rögzítették, akik közül 1850 székesfehérvári lakos volt. Mindössze 131-en vergődtek vissza a koncentrációs táborokból, 119-en pedig a munkaszolgálatból.

Székesfehérváron a városházára is kikerült a fekete zászló, emlékeztetve arra, hogy több ezer megyei és fehérvári zsidó polgárt hurcoltak haláltáborokba.

Auschwitz-Birkenau: az emberi kegyetlenség, a brutalitás, a gyűlölet, a gyalázat, a kíméletlen embertelenség helye és szimbóluma – mondta Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. „Megrázó élmény volt látni a helyet, ahova a város gettójából vagonokba zárva hurcolták a fehérváriakat is, ahol szenvedtek, meggyalázták őket emberi mivoltukban, és ahol elpusztították őket. A mi városunk polgárait is, székesfehérvári embereket, egész családokat kisgyermekektől a nagyszülőkig. Fontosnak tartottam, hogy Auschwitz felszabadításának 75. évfordulóján, a város teljes közössége nevében ezen a megrázó helyen hajtsak fejet emlékük előtt. A személyes jelenlét kifejezése annak, hogy az áldozatok emlékét nem felejtjük, de annak is, hogy ilyen soha többé nem történhet a világban. Nyugodjanak békében!”