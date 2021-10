700 millió forintból készült el az új termelői piac Bicskén

Az iparcikkpiac tőszomszédságában, az emeletes és családi házak mellett, szinte azok ölelésében épült meg az új termelői piac, amit a szokásos pénteki napon birtokba vettek árusok s vevők.

Mindenhonnan könnyen megközelíthető, autóval és gyalogosan, a buszmegállóktól alig kőhajításnyira épült meg az üzleteket és elárusító helyeket magába foglaló tágas piac, parkolókkal, kiszolgálóegységekkel, mosdókkal – a 21. századi igényeket ötvözvén a régi vásárlói hagyományokkal. Bálint Istvánné polgármester és Csörgöl Ákos alpolgármester is végiglátogatták a reggel nyolctól benépesülő piacot, amelyet már mindenki várt, mégis „fel kell fedezniük” a vásárlóknak.

– Próbanapot tartunk, s örülünk, hogy ilyen jól sikerült – mondta megkönnyebbülten a polgármester asszony, aki évekkel ezelőtt ennek a városi szavazókörzetnek volt a képviselője, s akkor utat ígért a helyszínre. Megvan az út, szép, tágas a környezet, így érkeznek az iparcikkpiacról ide, kétszárnyú nagykapu vezet onnan pár méterről az élelmiszerekhez. – Sokba került, de megérte – utalt Bálint Istvánné a 700 milliós beruházásra, ami mindent magába foglal, s ez meg is látszik az épületen és a teljes környékén. Termelői mézet vásárol Dénes Alpár Attila szári méhésztől, gazdag a választék, mutatja felesége, Tóásó Edit a napraforgó-, akác-, repcemézeket, s a belőlük készített különlegességeket. A virágüzletben a felcsúti Noll Erika kertész párja, Molnár Tamás árusít, a rokon Noll Zoltán és felesége levendulás termékeit is elhozta a maguk bizarr kaktuszai, őszi virágai mellett. A többi árussal is a múltat idézzük, a bicskei piacon kofák generációi hagyták nyomukat, a Nollok évtizedeken át. Noll Dolfi bácsi beteg lett, már nem jár, Noll Miki bácsi is megöregedett, a virágos Juliska néni meghalt, de lám, jönnek a fiatalok.

S többen nagyon régóta itt vannak péntekenként. Herceghalomról Simon Marianna és Bene István huszonnyolc éve hozzák virágaikat, most mindenszenteki koszorúikat, krizantémjaikat kínálják, ismerősként üdvözlik az árusokkal egymást és a vevőket. A lángossütő Tóthné Tuza Annamária huszonhét éve jár Érdről Bicskére péntekenként, munkatársa keze is sebesen kerekíti a tésztát, viszik a lángost. Víz, villany nélkül tartottak ki annyi időn át, ide-oda kéredzkedtek a mosdóba. Ennek a kényelmetlenségnek vége. A piacot az önkormányzat gazdasági szervezete (gesz) tartja fenn, Nagy Attila igazgató vezetésével. Szauer Róbert piacfelügyelő gyűjti az első véleményeket, jegyzi a kéréseket, de olajozottan megy minden.

A bicskei Cserjés Dina a tarjáni Vörös Zsolt sajtkészítővel fogott össze, a boltban tarjáni hagyományos süteményeket is árusítanak, különleges joghurtokat, kézműves réteseket. Kiss Ibolyka is bicskei, csipkefinomságú mintákkal díszített mézeskalácsokat kínál díszdobozkában, ajándéknak valók. A bicskei fiatal pár, Oláh Noémi manikűrös mester és a neves borbély mester, Kelemen Gergő kürtőskalácsot vettek, gyümölcs a szatyrukban, szeretik a piacot, egészséges élelmiszert fogyasztanak. S kapható füstölt áru, tojás, őszi zöldségek, paprikák, tökök – szóval minden, ami kell. Nem tudtuk őket elsorolni. S ez még csak a kezdet. Ha igény lenne rá, szerdán és szombaton is piacot nyitnak, mondja a polgármester asszony. Édes öreg nénik virágcsokrait, görbe répáit, kevésbé szabályos almáit, körtéit várják a legeslegújabb piacon. Itt a helyük!