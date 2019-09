67 millióból újult meg a káloziak piaca

Nincs változás, kedd és péntek eztán is piacnap Kálozon. Van változás, hiszen a hivatalosan is átadott községi piac új külsőt kapott, kiszolgáló­helyiséggel gyarapodott.

A községháza mögötti piachely megújulása, lévén a központban helyezkedik el, önmagában is javítja a falu képét. Térköves borítást kapott a terület, amelyen 11 nagy és 6 kicsivel kisebb pult kapott helyet négy sorban. Mindegyik pult saját áramvételi lehetőséggel bír, a vízvételi lehetőség is adott. Új sörpad-garnitúrákra is futotta a beruházás költségvetéséből, a 67 millió forint állami támogatásból.

A kiszolgálóhelyiségben férfi, női és akadálymentesített mosdók kaptak helyet. A kommunális hulladék mellett a szelektív szemét külön gyűjtésére is adottá váltak a feltételek. Továbbá térfigyelő kamerarendszert telepítettek a piac fölé.

Weisengruber Imre polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy huszonegy parkoló is épült a piac előtt, amely értelemszerűen a községházához érkezők dolgát is segíti majd.

Varga Gábor országgyűlési képviselő a szalagátvágás előtt arról beszélt, hogy a piac egyfelől a kereskedelem színtere, de ennél több is, vidéki emberként tudja, hogy a közélet egyik színtere is. A piacon nemcsak az árukat, hanem a véleményüket is megosztják, kicserélik egymással a falubeliek. A szomszéd települések – Soponya, Sárkeresztúr – vezetői is ellátogattak az átadóra. Csutiné Turi Ibolya sárkeresztúri polgármester lapunknak elmondta, a káloziakkal kötött megállapodás értelmében a sárkeresztúri – levendulában kifejezetten erős – Hangya Szociális Szövetkezet is rendre árusít majd Kálozon.