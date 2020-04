500 sebészi maszk jutott el a fehérvári gyermekotthonba

Cser-Palkovics András hivatalos közösségi oldalán fejezte ki köszönetét mindazoknak, akik fáradhatatlanul dolgoznak és segítenek a koronavírus-járvány megfékezése érdekében.

Segítség és hála azoknak, akik segítenek: köszönöm az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársainak, hogy továbbra is fáradhatatlanul dolgoznak a megszokottnál jóval több, körülbelül 160 család megsegítésén, és köszönöm az adományozóknak is, akik segítik városunk szociális központjának munkáját! Az önkormányzati szervezetek mellett gondolnunk kell azonban az állami fenntartású intézményekre is, ezért ma délelőtt 500 sebészi maszkot juttattunk el a fehérvári gyermekotthonnak, hogy mind az ott lakó fiatalok, mind az otthon munkatársai elegendő számú maszkkal rendelkezzenek – írja közösségi oldalán Cser-Palkovics András.