50 millió forint értékben szerez be maszkokat az önkormányzat a fehérvári lakosságnak

Vasárnap délután Székesfehérvár polgármestere hivatalos közösségi oldalán tájékoztatta a lakóközösséget.

Tisztelt Fehérváriak!

Az elmúlt napokban az Önkormányzat több ezer ffp2-es, tehát magas biztonságot nyújtó és a vírus belélegzésének kockázatát jelentősen csökkentő maszkot szerzett be illetve beszerzését indította el 20 millió forint értékben. Ezeket a maszkokat orvosaink, ápolóink, mentőseink és az egészségügyi, szociális intézményekben kritikus feladatot ellátók számára osztjuk ki. Legelőször tehát a vírusnak leginkább kitett és a járvány megfékezésében nélkülözhetetlen munkát végzők biztonságát teremtjük meg. Emellett természetesen minden székesfehérvári szubjektív biztonságérzete is kiemelten fontos az Önkormányzatnak, ezért 50 millió forint értékben szerzünk be sebészi maszkokat a lakosság számára. Ezek kiosztásának ütemezéséről és módjáról később intézkedünk. A maszkok beszerzését a város saját, átcsoportosított forrásaiból és az eddig összegyűlt felajánlásokból fedezzük.



De felhívom mindenki figyelmét:

Nincs nagyobb védelem, főként az időseknek és a más betegségekkel élőknek, mint az otthon maradás!

Tudni kell ugyanis mindannyiunknak: a szakemberek és a Tisztifőorvosi Szolgálat tájékoztatása szerint a sebészi maszk nem nyújt teljeskörű védelmet a vírusok belélegzése ellen, viselésük nem váltja ki a járvány lassításának egyetlen biztos eszközét, az otthon maradást! A sebészi maszk a fertőzés terjedését lassítani tudja azzal, hogy a maszkot viselő, esetlegesen már fertőzött személy ne tudja továbbadni a kórokozót másoknak. A legtöbbet azzal tehetjük a járvány fékezése érdekében, ha betartjuk a hatóságok intézkedéseit, és fegyelmezetten otthon maradunk! Köszönöm minden fehérvárinak a közös erőfeszítést – olvasható a polgármester tájékoztatójában.