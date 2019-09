5 különböző kültéri kondigéppel edzhetnek hamarosan a Pázmándon és a Zámolyon élők

Pozitívan bírálták el mind a két település pályázatát sportpark építésére, így hamarosan szabadtéri kondigépekkel is erősíthetnek a Pázmándon és a Zámolyon élők.

– 2016-ban négy kategóriára írták ki a pályázatot, amelynek az volt a célja, hogy minél több sportpark épüljön Magyarországon, ezzel is több mozgásra buzdítva az embereket – kezdte Virányiné Reichenbach Mónika, Pázmánd polgármestere. – A kategóriák közötti különbség a terület nagyságában – 40–150 négyzetméter – és az azon elhelyezett gépek számában – 5–15 különböző eszköz – volt. Ezenfelül pluszban a park köré futókör kialakítására is lehetett pályázni. A pázmándi önkormányzat egy úgynevezett A típusú park létesítésére nyert támogatást. Ez 40 négyzetméteren 5 eszközt – húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, has- és hátizom-erősítő – jelent – tájékoztatta lapunkat a polgármester. A tervek szerint a sportparkot a csarnok előtti téren építik fel, így – mivel a csarnokban nincs konditerem – az egyesületi keretek között sportolók is ki tudják használni a lehetőségeit. A polgármester szeretné, ha még ebben az évben használatba is vehetnék a parkot a pázmándiak.

Ugyanilyen, A típusú sportpark kialakítására nyert támogatást Zámoly is. Bánszki István polgármester elmondta, annak idején azért pályáztak ilyen sportparkra, mert Zámolyon egyre többen járnak kocogni, ezért az önkormányzatnál úgy gondolták, biztosítanak számukra – és persze más mozogni vágyó számára is – valamilyen egyéb mozgási lehetőséget is. A sikeres pályázatról szóló értesítést követően a falu lakosságát is megkérdezték, hol lenne a legpraktikusabb a sportpark. A legutóbbi közgyűlésen úgy döntöttek, hogy a régi játszótér helyén építtetik meg, amely a falu közepén található. A polgármester azt is megjegyezte, mivel a kivitelezés országosan egységes, így az önkormányzatokat megkímélték a gyártás és az építés megszervezésével járó gondoktól.