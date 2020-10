Nem mutat növekvő tendenciát a COVID örökítőanyaga a fehérvári szennyvízben

Cser-Palkovics András legújabb összegzésében a koronavírusról, a focimeccsről és a közgyűlésről is beszélt.

Koronavírus

– Hosszú hetek után végre a legutóbbi vizsgálat eredménye biztató lehet, hiszen szerencsére nem növekvő tendenciát mutat a COVID örökítőanyaga a szennyvízben. A járványgörbe megyei ellaposodása a közösségi összefogásnak, a járványügyi előírások mindennapos betartásának is köszönhető.

– Októberben tovább folytatódtak a tesztelések az Önkormányzat szervezésében. Ebben a hónapban eddig 322 db, összesen pedig 2213 db ingyenes tesztelést végeztetett el az Önkormányzat. Ezeket a nyugdíjasotthonok, óvodák, iskolák és a hajléktalanszálló működésének, valamint az ott dolgozók és az ellátottak egészségének védelme érdekében végeztették el. A programot természetesen az adott intézmények fenntartójától függetlenül folytatják a továbbiakban is.

– Mivel nagyon kevés rendezvényt tudtak idén megtartani, emiatt kiemelt figyelem övezi az adventre tervezett programokat is. Idén is lesz közös fehérvári karácsonyfa a Városház téren, lesznek ünnepi díszek és fények a Belvárosban és lesz adventi vásár is. A járványügyi helyzet miatt időben és térben is “széthúzzák” a program elemeket, így már november közepétől hangolódhatunk az ünnepekre. Hogy milyen rendezvények lesznek majd az adventi hetekben, azzal kapcsolatban még türelmüket kérik, hiszen nem zárták le az egyeztetések, néhány napon belül erről is tájékoztatást ad.

– Jelenleg a Polgármesteri Hivatal önkormányzati segítői 65 idős személyt látnak el, segítenek nekik a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, a postai ügyintézés átvállalásában. Ebbe a szolgálatba szeretnénk bevonni az önkénteseket is, akik közül 11 fővel napokon belül megtörténik az ehhez szükséges szerződéskötés. Természetesen várják a koronavírus-járvány által különösen veszélyeztetett körbe – idősek, krónikus betegségben szenvedők, fogyatékkal élők – tartozók és segítséget kérők jelentkezését is a (22) 537-651-es és a (22) 537-652-es telefonszámokon, illetve az [email protected] e-mail címen, minden munkanapon reggel 8 és délután 4 óra között.

Focimeccs

– „Nagyon örülök, hogy győzött a józan ész és a kegyeleti jog, és november elseje helyett október 31-én 19.30 órakor kerül sor a Vidi – Fradi labdarúgómérkőzésre. Köszönöm a klubok, az MLSZ és az M4 együttműködését! Ettől függetlenül érinti majd a kegyeleti időszakot a mérkőzés megrendezése, így arra kérjük a stadion melletti temetőbe ezen a napon készülőket, hogy ha tehetik, az egész hétvégén ingyenes városi közösségi közlekedést vegyék igénybe. Ha autóval érkeznek, akkor a stadionnal szemben, illetve a Szárcsa utca felől is találnak parkolókat. A fehérvári szurkolókat is arra kérjük, hogy vegyék igénybe az ingyenes autóbuszjáratokat.”

Ebösszeírás, nemzeti ünnep

– Október 31-én lejár az ebösszeírás során megadott határidő, és a szakemberek tájékoztatása szerint kevesen küldték vissza a nyilatkozatot. Valamennyi fehérvári háztartásba kipostázta a Polgármesteri Hivatal az adatlapot, ami a városi honlapról is letölthető. Kérem, a gazdik töltsék ki és küldjék vissza az adatlapot!

– Október 23-án ingyenesen látogathatóak a múzeumok, így a Szent István Király Múzeum kiállítóhelyei is.

Ugyan nem a megszokottak szerint emlékezünk, de idén is megismerhetjük, hogy mit gondolnak a ma fiataljai az 1956-os eseményekről. Az erről készült tévéjátékot október 23-án 19.20 órától láthatják a Fehérvár Televízió műsorán.

A teljes bejegyzést itt találják: