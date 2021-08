400 millió forintból újul meg a rácalmási épület

Már javában zajlanak a felújítási munkálatok Rácalmáson a korábban polgármesteri hivatalként működő épületnél. Várhatóan körülbelül egy év múlva már egy modern épületbe térhetnek vissza a szociális és a civil szervezetek.

A kivitelező egy héttel ezelőtt kezdte meg a közel 400 millió forint összegből megvalósuló beruházás munkáit. A kormány tavaly novemberi döntésének köszönhetően számos más település mellett Rácalmás is támogatást kapott a fejlesztésre. A hozzájárulás értéke 300 millió forint volt.

Schrick István, Rácalmás polgármestere a Dunaújvárosi Hírlapnak mondta el, hogy a kedvező elbírálást nagy örömmel fogadták, hiszen a központi helyen, a Széchenyi téren lévő ingatlan már kritikus állapotban volt. A felújításra nagy szükség volt, hiszen az egykori polgármesteri hivatal mintegy ötven éve épült és eddig csak a kisebb javítási munkálatokat tudták elvégezni.

Az épület az elmúlt időszakban sem állt üresen, fontos helyszín volt a település életében, mivel itt kapott székhelyet Rácalmás összes civil szervezete, beleértve a horgászokat és a polgárőröket is. Rajtuk kívül ebben az ingatlanban volt az irodája a járási hivatalnak és a körzeti rendőrnek, valamint itt helyezték el a helyi család- és gyermekjóléti szolgálatot és a szociális gondozók hálózatát is. Ezek a szervezetek és hivatalok a felújítást követően már korszerű, modern épületbe térhetnek vissza, de ezt azokon a helyszíneken kell megvárniuk, ahová ideiglenesen átköltöztették őket. A gondozói hálózat és a családsegítő szolgálat munkatársai például a Jankovich-kúriában kaptak helyet a munkálatok befejezéséig. A szociális munkára Rácalmáson is szükség van, annak ellenére, hogy azok közé a települések közé tartoznak, amelyek folyamatosan fiatalodnak. Bár évente 70-80 fővel bővül a lakosság, itt is élnek olyan idősek, akiknek szükségük van a támogatásra, a segítségre, amit ezektől a szervezetektől rendszeresen meg is kapnak.

Az építőipari termékek robbanásszerű áremelkedése miatt viszont a kormány támogatása nem volt elegendő ahhoz, hogy az épület a megfelelő kivitelben készüljön el. Ezért a várhatóan 2022 őszére befejeződő beruházás költségeibe az önkormányzat is beszállt.