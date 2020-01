38 kilométer útból 17 megújulhat ebben a ciklusban Csákváron

Illés Szabolcs első polgármesteri ciklusának egyik központi eleme az önkormányzati intézmények felújítása volt. A polgármesteri hivatal és a Szabadság téri óvoda kivételével minden érintett épület valóban meg is szépült. Az új ciklus legnagyobb feladata az út-, és a járdahálózat fejlesztése és megújítása.

– A hivatal és az óvoda felújítása erre a ciklusra maradt, de a fő feladatunk most az önkormányzati út-, és járdahálózat felújítása, illetve a felszíni csapadékvíz elvezetésének megoldása. Utóbbival kapcsolatban éppen most készülünk beadni egy pályázatot. Ezeknek a beruházásoknak azonban előfeltétele, hogy a folyamatban lévő csatornahálózat fejlesztési munkálatai befejeződjenek – mondta el a tavaly októberben második ciklusát kezdő Illés Szabolcs.

Csákvárnak 38 kilométer belterületi úthálózata van, ebből 17 kilométert érint most a csatornaépítés, amely várhatóan idén év végén zárul. Ezekben az utcákban kezdődnek először az útfelújítási munkák, amelyek nagy valószínűség szerint áthúzódnak a következő önkormányzati ciklusra is, aminek nem csak anyagi, de technológiai okai is vannak.

– Szeretnénk a város központját tovább fejleszteni egy újabb közösségi térrel, amelyet a Szabadság tér túloldalán megvásárolt területen valósítunk meg. Itt, ahogy arról korábban is volt már szó, kialakításra kerül egy modern játszótér, egy Csákvár történetét bemutató interaktív kiállítás, valamint további parkolóhelyek is épülnek – vázolta a polgármester.

Ezzel párhuzamosan az Úttörő téren szabadtéri fitneszeszközöket telepítenek, amelyet a település anyagi lehetőségeihez mérten szeretnének kiegészíteni egy futókörrel is, hogy létrejöjjön egy sportpark. A Gánti út végén pedig tervben van egy új játszótér felépítése, hogy a környéken élő gyerekes családoknak ne kelljen a fél városon átkelniük, ha játszótérre szeretnének menni. Továbbra is napirenden van a város zöldterületeinek növelése, de a tervek között szerepel 23 építési telek kialakítása is az Alsóharaszton.

– Befejeződött a közvilágítás korszerűsítése, amelynek során megdupláztuk a lámpák számát, valamint energiatakarékos és szabályozható rendszert alakítottunk ki. Hamarosan indul a fejlesztés azokon a területeken, ahol nincs közvilágítás, vagy oszlopokat kell sűríteni. Illetve azokban az utcákban – mint például a Rákóczi utca, vagy a Kenderesi út – ahol a járda és az autóút nem közvetlenül egymás mellett fut, mind a kettő külön világítást kap – folytatta a feladatok sorát a polgármester, aki az idén esedékes programok kapcsán megemlítette, a február 1-jén átadásra kerülő új könyvtár és közösségi ház izgalmas és üde színfoltja lesz a város kulturális életének, ahol havonta egy színházi előadást terveznek. Az átadás napjára a Vörösmarty Színház Perelj, Uram! című darabját tűzték műsorra. Végül, de nem utolsósorban ennek a ciklusnak a céljai között szerepel az önkormányzat ingatlanvagyonának növelése, szociális bérlakások, szolgálati lakások kialakítása.

Átszervezésre vár a városüzemeltetés is, mert a közmunkások száma, akikkel korábban dolgoztak a városban, tízről négy főre esett, ez pedig nem elég a feladatok ellátásához.