28 fővel nőtt az igazoltan fertőzöttek száma Fejér megyében kedd reggelre

726 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 784 837 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 137 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 045 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 532 990 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 223 802 főre csökkent. 4739 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 549-en vannak lélegeztetőgépen.

Fejér megyében 35 380 főről 35 408 főre nőtt az igazoltan fertőzöttek száma kedd reggelre.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 4 099 495 fő, közülük 2 157 637 fő már a második oltását is megkapta. Már több mint 4,7 millióan regisztráltak oltásra és 80%-uk meg is kapta azt. A még oltásra váró regisztráltak az online időpontfoglalóban is tudnak oltást foglalni. Miután a beoltottak száma átlépte a 4 milliót, szombaton életbe lépett az újraindítás újabb fokozata. A kijárási tilalom kezdete éjfélre módosult, este 11 óráig lehetnek nyitva a boltok és a vendéglátóhelyek. Számos szolgáltatás már igénybe vehető védettségi igazolvánnyal. Már a 16 -18 éveseket is lehet regisztrálni oltásra, és mától a Magyarországon élő külföldiek is tudnak regisztrálni oltásra.

Az online időpontfoglalón jelenleg Sinopharm és AstraZeneca oltásokra tudnak foglalni a regisztráltak. Időpontfoglaló: https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas