224 millió forintot költött Székesfehérvár Önkormányzata a koronavírus elleni védekezésre

Székesfehérvár Megyei Jogú Város hivatalos honlapjának tájékoztatása szerint az első adatok alapján Székesfehérvár Önkormányzata eddig közel 225 millió forintot fordított – közvetlenül, illetve az általa fenntartott intézményeken és cégeken keresztül – a járványhelyzet miatti feladatokra.

Ahogyan arról beszámolnak, sok felajánlás érkezett a városi adományszámlára is, ami szintén az önkormányzat, az egészégügyi ellátórendszer és a városi intézményhálózat számára biztosítja a járványhelyzetben szükséges feladatok ellátását. A védekezésből az önkormányzati tulajdonú cégek is kiveszik a részüket, hiszen az egészségügyi alapellátás és a szociális feladatok mellett a városüzemeltetésben is jelentkeztek új, a koronavírus-járvány miatti feladatok.

Ebben az összesítésben nem szerepelnek sem a folyamatosan jelentkező bérköltségek, sem annak a szociális intézkedéscsomagnak a költségkerete, amelyet a fehérvári családok védelme érdekében jövő héten jelent be és indít el Székesfehérvár polgármestere. Jelentősek az elmaradó bevételek is: Székesfehérvár Önkormányzata 202 millió forintot – a gépjárműadóból esedékes első részletet – a héten elutalta az államnak, 20 millió forintos felajánlást tett a város a fehérvári kórház felé, emellett havi legalább 20 millió forintos kiesést jelent az ingyenes parkolás biztosítása is.