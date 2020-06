2020 minden ember életében emlékezetes marad – Pesty Lászlóval beszélgettünk

A 2020-as év minden ember emlékezetében fénylő üstükösként fog bevésődni, beíródni, mint a koronavírus-járvány kezdetének éve.

Pesty László, többek között a Pesty Fekete Doboz vezetője, és a Székely Nemzeti Tanács őshonos kisebbségeket támogatni hivatott kezdeményezésének kampányfőnökével beszélgettünk.

– Pontosan tudom, hol voltam és mit láttam a televízióban 2001. szeptember 11-én. Az egyik amerikai hírcsatornát néztem egy vidéki panzióban, mivel a feleségem elvitt egy hosszú hétvégére születésnapom alkalmából, tudni illik éppen ezen a napon születtem, ezért pontosan emlékszem arra a szóra, ami megütötte a fülemet. Ez a „collaps” volt, magyarul összedőltet jelent. Abban a pillanatban látszott a felvételen, ahogy az ikertornyok dőlnek össze. Ez nagyon megmaradt bennem. – reagált Pesty a felvetésemre, miszerint a pandémia is olyan mély nyomot fog hagyni az emberekben, mint a 9/11-es terrortámadások.

Ennyire pontosan talán nem emlékszik rá, de a koronavírus-járvány is egy hasonlóan meghatározó pont lehet majd az emberek életében.

– Az biztos, hogy én már az elejétől komolyabban vettem, mint mások.

Hogy érti ezt?

– Szerintem az emberek általában fáziskésében vannak. A lokális érdeklődés az egész világon megelőzi a globális érdeklődést, magyarán a közvetlen környezetünkben lévő kisebb problémák is sokkal előkelőbb helyen szerepelnek a hírekben, mint a tőlünk messze földön történő, nagy kataklizmák. Amikor először hallottak az itthoniak a kínai tragédiáról, gyakorlatilag senki nem vette komolyan. Amikor már azt hallottuk, hogy nem csak keleten, de közeli, európai országokban is terjed már a vírus, még akkor sem vették komolyan. Amikor az első magyarországi fertőzés megtörtént, akkor kapták fel az emberek a fejüket, hogy hoppá…. Itt is? Rengeteg fontos dolog felett szemet hunyunk, pedig igenis foglalkozni kellene velük. Sajnos tudnék is több példát mondani.

Kérem, szeretném hallani.

– Csak hogy a témánál maradjunk: például mi a helyzet a második és a harmadik hullámmal? Mindenkit az foglalkoztat, hogy mikor nyit ki a strand és mikor lehet már 9 óra után is vásárolni. 100 évvel ezelőtt a sokat emlegetett spanyol nátha idején is volt egy tavaszi periódus, amikor körülbelül 4,5 millió ember halt meg, ezzel már nem. Nyáron az úgynevezett járványgörbe ellaposodott, de végül meghalt majdnem 50 millió ember. A második hullámban.

Az Ön ismeretségi körében is tapasztalt hasonlót?

– Sajnos igen, és jó is, hogy kérdezi. Ezzel kapcsolatos az a másik dolog, ami ki tudja csapni nálam a biztosítékot, amikor életerős, 35-40 éves férfiember rámnéz és azt mondja: „Én nem hordok maszkot és nem érdekel a távolságtartás sem. Tudod Lacikám, én nem félek”. Ilyenkor hiába kezdem el magyarázni, hogy lehet, hogy te 8 nap alatt átesel náthás tüneteket produkálva az egészen, de tőled 40 kilométerre, 18 nap múlva, egy általad nem ismert 86 éves idős ember fog meghalni, akinek a nevét sem tudod, amiatt, hogy te most velem kezet akarsz fogni. Tudja hányszor hallottam az utóbbi négy hónapban ezt az „én nem félek” mondatot?… Felháborító. A butaság. Amire Voltaire azt mondja, hogy a legnagyobb bűn az emberi butaság. Hát az most tényleg tombolt itt négy hónapig.

A véleménye alapján egyértelmű, hogy fokozottan figyel a vírusra.

– Nekem személyes történetem van, mert a szüleim – elég késői gyerek vagyok – már a 90. életévükben vannak mindketten. Szerencsére szellemileg teljesen épek, sajnos fizikailag kevésbé, nehezen járnak már, éppen ezért az ellátásuk rám hárul. Miattuk is be kell tartanom az előírásokat, még az utolsó gombostű fejet is lefertőtlenítem, amit beviszek hozzájuk a lakásba. Nehéz volt nekik elmagyaráznom, hogy ez most egy veszélyes helyzet, és ha esetleg véletlenül egy szatyrot ott hagyok, azt meg ne fogják, amíg nincs fertőtlenítve; hogy az unokájukat most egy ideig nem láthatják, utána majd láthatják, de csak öt méterről, utána csak két méterről és csak negyed órára. Tehát én – és biztos sokan vannak így, ahogy én – egyfajta fokozott felelősséggel tartoztam, vagyis még mindig tartozom feléjük, hiszen még nem múlt el a vírus.

A munkájából kifolyólag több emberrel is érintkezik napi szinten. Az üzleti életben mit tapasztalt, hogy viszonyulnak a történtekhez, mondjuk a kollégái?

– Ez megint egy érdekes felvetés, hiszen azt gondolom, hogy nem dolgozom hülye emberekkel. Pláne most, hogy az írd alá kampány gyakorlatilag egybeesett a koronavírussal, és emiatt valóban elég sok emberrel kellett dolgozzak, ami nagyon megnehezítette a munkánkat, mert egy 25-30 fős csapatmunkát kizárólag online megszervezni, az a lehetetlennel határos. Néhány emberrel muszáj érintkeznem, a gyártásvezetővel, a kreatív igazgatóval, a sajtófőnökömmel és még sorolhatnám. Ennek ellenére megdöbbenve vettem tudomásul, hogy ezek a szakmájukban kimagasló, képzett emberek, akiket én is intelligens és nagyon jó munkaerőként ismerek, 30-40 százalékban az alapvető dolgokat sem tartották be. Pedig valóban okos, intelligens emberekről beszélünk. El tudja képzelni azt, hogy hetekbe telt elmagyaráznom, hogy akkor legalább ha együtt megyünk be egy bevásárlóközpontba, vegyék fel a maszkot? Emberéletekről van szó, másrészt rám is rossz benyomással van, hiszen engem mégis csak ismernek. S ha velem együtt sétálnak be valahova, az ő felelőtlenségük rám is hárul, és engem is azonosítanak a helyzettel. Nehogy azt higgye, hogy meg tudtam magyarázni. Teljesen meg voltam döbbenve. A 30-40 százalékuk csak az „erőszaknak” engedve vette fel a maszkot.