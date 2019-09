2014 óta őrzi a Gyergyószentmiklós határában elesettek emlékét

1944. szeptember 7-én hajnalban Magyarország akkori határának védelmében, a Gyergyószentmiklós határában fekvő Gac-hegyen 159 székesfehérvári katona halt hősi halált. Rájuk emlékeztek a Gyergyó Emlékparkban szerda délután.

Az emlékmű nem messze van azoktól az egykori laktanyáktól, ahonnan parancsot teljesítve útra indultak a katonák, és akik közül sokan soha nem tértek vissza. Az emlékparkot, ahol szerdán délután nemcsak a Gyergyószentmiklósnál elesett 159 fehérvári katonára, de minden fehérvári és Fejér megyei hősre is emlékeztek, öt éve Deák Lajosné képviselő kezdeményezésére alakították ki.

Az édesanyák az utolsó pillanatig hazavárták fiaikat

„Több mint hét évtizeddel ezelőtt, Székesfehérvártól több mint 700 kilométerre tragikus események történtek. Fájdalmunkat azonban sem az idő, sem pedig a távolság nem csökkentheti, hiszen nemzetünk, illetve városunk katonafiai voltak az áldozatok”, kezdte megemlékező beszédét Simon László, a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetésével megbízott kormánybiztos. A hetvenöt évvel ezelőtt történt eseményeket ma sem ismerjük teljesen pontosan, de a Magyar Királyi 3. Szent István gyalogezred tábori pót-

ezredének katonái egy árulás következtében, a szovjet előőrs betörése nyomán vesztették életüket. A tragikus

történet ennyi idő múltán élénken él nemcsak a fehérvári, de a gyergyószentmiklósi emberek emlékezetében is, akik az eltelt évtizedekben folyamatosan megemlékeztek a székesfehérvári kadétok hősi haláláról. Tíz éve pedig – ahogy Gyergyószentmiklós alpolgármestere, Len Emil Balázs mondta – „a múlt valósága és a jelen emlékezéseként” emlékmű is áll Gyergyószentmiklós határában, a Gac-hegy oldalában, az egykori harcárok helyszínén található tömegsír mellett.

Éppen néhány nappal ezelőtt tartották az idei megemlékezést, amelyen a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete is részt vett. A gyergyószentmiklósi alpolgármester megemlékezésében így fogalmazott:

„Székesfehérvárt és Gyergyószentmiklóst összekapcsolták a szörnyű események és ha belegondolunk, mi is történt valójában, még jobban összeszorul a szívünk. Ezeket a katonákat hazavárták, és amit az édesanyák ezekben a napokban átélhettek, azt nem lehet szavakkal kifejezni. Az édesanyák, akik az utolsó pillanatig reménykedtek, hogy viszontláthatják fiaikat, nem sejtve, hogy drága gyermekeik a székely kisváros Gac nevű domboldalán alusszák majd örök álmukat békében.”

A megemlékezésen részt vett a Don-kanyart is megjárt, 97 éves vitéz Smohay Ferenc, a Magyar Királyi 3. Szent István gyalogezred utolsó élő katonája is. A megemlékezés koszorúzással zárult.