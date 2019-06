1920. június 4-én sötétbe borult az ég – Megemlékezés Lepsényben

Szombaton tartottak megemlékezést a trianoni országcsonkítás 99 évfordulójára visszatekintve a lepsényiek. A Nemzeti Összetartozás Napi rendezvényükre határon túli magyar testvértelepüléseiket is meghívták.

– 1920. június 4-én gyászba borult az ország, valamennyi harang a szélbe sírta a magyar fájdalmat. Idegenekké lett, elveszett a szántóföldek hatvan százaléka, az erdőink nyolcvannyolc százaléka. Elveszett a szarvasmarha, a ló, a juh és a sertésállomány kétharmada, a vasérc nyolcvanhárom százaléka, az arany-, az ezüst- és a sókészletek egésze. Elveszett a gyárak és ipartelepek hetvenhét százaléka, a vasutak és közutak hatvan százaléka. S elveszett egy világrend, egy jól működő rendszer, egy szent intézmény, elveszett egy birodalom, elveszett Nagy-Magyarország! – történelmi viszszaemlékezéssel, adatokkal kezdte el emlékező beszédét Salamon Béla lepsényi polgármester már a református templomban, miután helyiek és vendégeik, a testvértelepülések magyarjai együtt koszorúzták meg a lepsényi Trianon- emlékművet.

Lepsény önkormányzata, közössége a Nemzeti Összetartozás Napi rendezvényükön vendégül látta két testvértelepülése, az erdélyi Kászon és a vajdasági Oromhegyes küldöttségét. A kászoniak egy fotókiállítást is hoztak magukkal, amely saját történelmüket mutatta be.

– Ez a nap nem csak attól különleges, hogy éppen kilencvenkilenc éve szakították el tőlünk országunk eleven részeit. Hanem attól is, hogy ma itt ennyien összegyűltünk. Hogy itt vannak velünk erdélyi és vajdasági testvéreink. Hogy van a közösségünkben szándék és képesség a jelenlegi határainkon túlra szakadt magyarokkal való kapcsolatok ápolására. Ma közösen, magyar zászlók alatt emlékezhetünk, és tudjuk, mind, akik itt vagyunk, megőriztük szívünkben az egykor volt Nagy-Magyarországot – fogalmazott Salamon Béla, a nagyközség vezetője.

A koszorúzást egy siófoki énekkar koncertje tetőzte be, akik a gregoriántól kezdve Kodály-szerzeményekig bezárólag számos műfajban énekeltek.