15 millió forintot nyert Vértesboglár, újabb házak épülnek

Az önkormányzat nagyjából öt évvel ezelőtt alakított ki új építési telkeket a faluban. Három ház már áll, és most továbbiak is épülhetnek, mivel a Magyar falu programban 15 millió forintot nyertek további telkek közművesítésére.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– 20 éves álmunk, hogy kedvező árú, új építési telkeket alakítsunk ki, ezzel segítve a helyben maradni szándékozó fiatalokat. Eddig négyet tudtunk közművesíteni és eladni, három ház már áll. Ez a mi arányainkhoz viszonyítva nagy szám, pláne, mert nagyon régen nem épült új lakóház Vértesbogláron. A fennmaradó területen további 14 telek fér el – mondta Sztányi István polgármester. Ebből – a most nyert 15 millió forintos támogatásnak köszönhetően – akár már jövő év elején 8 telek közművesítése indulhat meg. Úgy tűnik, érdeklődők már vannak, és mivel Vértesboglár a csoklistán is szerepel, ezért nem csak helybeli fiatalok maradnának a faluban, más településről is szívesen költöznének Boglárra.