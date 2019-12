130 éves a Ráckeresztúri Önkéntes Tűzoltó Testület

A Ráckeresztúri Önkéntes Tűzoltó Testület megalakulásának 130. évfordulóján fotókiállítás nyílt a könyvtárban, melyet a felső tagozatos diákok is megtekintettek.

A könyvtár kicsinyke termeiben több mint hatvan A3-as tabló fogadja a látogatókat. Az önkéntes tűzoltók elmúlt százharminc évéből gyűjtöttek össze fényképeket, dokumentumokat, egyéb relikviákat a helyi értékek őrzői. A kiállításmegnyitó óta sokan jöttek a tárlatot megnézni, az érdeklődőket 13+1 feladatból álló kérdéssor is várta, amelynek helyes kitöltői apró meglepetést nyertek. A kérdések a fényképekhez, tárgyakhoz kapcsolódtak. Például: Mikor avatták fel a tűzoltószertárt?; Melyik évben léptették elő tűzoltó alhadnaggyá id. Bendák Lajost?; Ki volt az egyesület kürtöse 1937–38 körül?

A diákok csodálkozva fedezték fel Herkli Antalt, mindenki Anti bácsiját egy 1960-as képen, amint épp fecskendőt szerel egy tűzoltó versenyen. „Anti bácsit ismerem, de én már csak ősz hajjal láttam” – kiáltott fel az egyik hatodikos fiú. Vajon mit mondott volna, ha tudta volna, hogy az egyik fotón Anti bácsi mindkét nagyapja is látható… A generációk szoros kapcsolata olykor tán ellenőrizhetetlen, de néha akadnak biztos pontok. Ezekről a nem mindennapi érintkezésekről tanúskodnak a fényképek s egyes tárgyak is. Ma már nem elvárás, hanem – mondhatni – kötelesség, hogy eleink életéről, tetteiről a jelen generációkat tudósítsuk. Nem titkoltan azzal a céllal, hogy egyes régi szokások ne merüljenek feledésbe, vagy hogy a család- és faluközösség-történet fontosabb pillanatai fennmaradjanak. Az önkéntesség, az önkéntes tűzoltók tevékenysége ma is követendő példa – a fotókiállítás erre is felhívja a figyelmet.