120 milliós beruházás Beloianniszban

A Parlament Varga Béla termében tartott sajtótájékoztatót Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Sárfalvi Péter, a sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Tessely Zoltán, Fejér megye 3. választókerületének országgyűlési képviselője és Papalexisz Kosztasz, Beloiannisz polgármestere.

Semjén Zsolt beszédében kitért Beloiannisz történelmére. Elmondta, Mihail Sztáikosznak, Magyarország és Közép-Európa exarchája, a Konstantinápolyi ortodox egyház helyi vallási vezetőjének elévülhetetlen érdemei voltak Beloiannisz fejlődésében és abban, hogy felépülhetett egy gyönyörű ortodox templom. Mai napig nevét viseli egy park is a községben.

Semjén közölte, a Magyar Kormány 120 millió forinttal támogatta Beloianniszt. Ebből a forrásból újulhat majd meg a művelődési otthon, a tornaterem és a Mihail Sztáikosz park is.

Papalexisz Kosztasz polgármester megköszönte Tessely Zoltán képviselőnek, hogy közvetített a kormány a falu között, és Semjén Zsoltnak, hogy tettekkel is szívén viseli Beloiannisz sorsát. A sajtótájékoztató előtt Tessely Zoltán képviselőtől megtudtuk, a fejlesztések a jövő év tavaszán kezdődhetnek majd, s várhatóan 2021 év végére be is fejeződhet.